Laura Freddi pronta alle nozze. E svela il suo più grande desiderio

Laura Freddi è pronta a tornare in televisione e a coronare il suo più grande sogno. L’ex di Non è La Rai, infatti, è stata assente dal piccolo schermo per molto tempo, probabilmente anche per dedicare maggiore attenzione a sua figlia Ginevra e al compagno Leonardo, con il quale sta per convolare a nozze.

Laura Freddi e Leonardo si sposeranno presto. I due si sono conosciuti nel 2013 e, da allora, non si sono più lasciati. Lui è riuscito a conquistare il cuore della showgirl, nonostante lei fosse reduce da una storia finita male con un imprenditore, con il quale è stata sposata dal 2006 al 2008.

Innamorati proprio come il primo giorno, Leonardo e Laura, dopo essere diventati genitori di Ginevra nel 2018, sono pronti a compiere il grande passo. Ad annunciare il matrimonio proprio la showgirl alle pagine del settimanale Nuovo. In realtà, le nozze si sarebbero dovute celebrare già ad ottobre, ma, a causa dell’emergenza sanitaria, Leonardo e Laura Freddi hanno preferito rimandare al prossimo anno:

Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre – ha dichiarato la Freddi – ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia.

I due, nonostante tutto, continuano a desiderare di diventare marito e moglie in un giorno da favola. Laura Freddi, inoltre, ha confessato che il suo più grande desiderio è quello di vedere la figlia Ginevra percorre la navata per portarle le fedi:

Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi, un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno.

Insomma, le nozze sono ufficialmente rimandate al 2021. Nel frattempo, la Freddi continua a organizzare tutto nei dettagli e, soprattutto, a valutare nuovi progetti lavorativi. Dopo aver partecipato nel 2016 al Grande Fratello Vip la showgirl ha ridotto drasticamente i suoi impegni lavorativi per dedicarsi alla famiglia. Ora, però, potrebbe tornare per prendere parte ad un nuovo format televisivo e per recitare una parte in una nuova fiction.

Una notizia che ha fatto gioire i fan dell’ex velina che, da anni, non vedono l’ora di poterla rivedere in Tv, magari con un programma tutto suo. Quando annuncerà la nuova data del suo matrimonio e i dettagli dei suoi progetti lavorativi?