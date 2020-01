Laura Chiatti mostra il décolleté su Instagram: “I soldi meglio spesi”

editato in: da

Laura Chiatti: attrice, mamma, moglie e i suoi look

Se c’è una cosa che non manca a Laura Chiatti è la schiettezza. Tra le vip italiane, lei è senza dubbio la più diretta e sincera. Cosa che in passato le ha creato anche qualche problema, in un mondo in cui diplomazia e “paraculaggine” dovrebbero farla da padrone.

Ma Laura Chiatti è un’attrice anticonvenzionale, nel privato: d’estate, quando tutte postano foto in vacanza al mare, rigorosamente in costume, lei confessa di odiare prendere il sole e di scoprirsi non prima delle sei di sera. Ha diradato gli impegni professionali per crescere i due figli, che ama più della sua vita, in un momento in cui la carriera era alle stelle a avrebbe potuto girare un film al mese.

Non ama viaggiare, prendere l’aereo: preferisce la comodità e tranquillità della sua casetta, in Umbria, dove trascorre la maggior parte del tempo come una mamma normale, alle prese con la comune quotidianità.

Ma qualche sfizio se lo toglie, e non lo nasconde: come il seno, rifatto. Laura ha recentemente postato degli scatti sul suo account Instagram che evidenziano il lavoro decisamente ben riuscito del chirurgo. E i follower si sono scatenati nei commenti. Sottolineando, per la maggior parte, come non potesse essere frutto di madre Natura. Tra i commenti, anche quelli di amici vip, come le amiche Michela Quattrociocche (“Sei la stella che brilla di più ! Ti amo amica mia ❤️”) ed Eva Riccobono, che non riesce a trattenersi dal commentare, interpretando il pensiero comune: “Amore che poppe!!! 😛😛😛😛😍😍😍😍😍😍”.

Immediata la replica della Chiatti, che zittisce tutti: “@evariccobono 😂😂😂 i soldi meglio spesi 😂😂😂😂”