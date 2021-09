Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: presto insieme sul set

Cosa c’è di meglio, per scacciare le voci di crisi, di un nuovo sodalizio professionale? Laura Chiatti ha appena annunciato di essere pronta a lavorare con suo marito ad un progetto fresco di realizzazione, e i fan si chiedono già con grande curiosità di che cosa si tratti.

“Pronto a dirigermi?” – ha semplicemente scritto l’attrice su Instagram, taggando Marco Bocci in una foto che la ritrae impegnata a leggere un copione. Queste poche parole sono bastate a mettere finalmente a tacere le indiscrezioni che tanto a lungo hanno parlato di una rottura tra Laura e suo marito. Rumor sulla loro presunta crisi si sono inseguiti per tutta l’estate, complice anche un’improvvisa carenza di foto social di coppia che ha fatto preoccupare i loro follower. Ma ora non sembrano esserci più dubbi: il loro amore è più solido che mai, ed è pronto a “sopportare” anche le inevitabili incomprensioni che si possono incontrare sul set.

Già in passato si era parlato di una possibile collaborazione tra la Chiatti e Marco Bocci. In particolare, in occasione del debutto alla regia di quest’ultimo, con il film A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo omonimo romanzo. Tuttavia, quella volta il ruolo da protagonista principale era andato ad Antonia Liskova. Ma Laura aveva rivelato che l’obiettivo di lavorare insieme era solo momentaneamente accantonato, e non certo dimenticato. Ora è giunto il momento di rispolverarlo: presto l’attrice sarà sul set diretta proprio dal marito.

Marco Bocci, dal suo canto, ha da poco portato a termine uno dei suoi impegni più attesi. A partire dal 23 settembre è in onda su Rai1 con la nuova fiction Fino all’ultimo battito, una drammatica storia ambientata tra le corsie di un ospedale. “Torno alla serialità dopo un po’ di tempo” – ha dichiarato l’attore ad Ansa – “Mi ero dedicato ai miei figli, ma la sceneggiatura mi ha incollato, colpito. Ho detto ‘è il mio ruolo’. La serie ti costringe a pensare a quanto sia complicato proteggere i propri cari, i propri figli sia da persone che possono minacciarli, sia dalle fatalità che possono mettere in discussione la nostra esistenza”.

Nei panni di un medico che si trova di fronte alla difficile scelta se salvare la vita del proprio figlio o quella di un’altra persona, Bocci ha vissuto un dramma morale: “Mi sono chiesto cosa avrei fatto al suo posto. Forse per amore avrei fatto la stessa scelta, poi la metti in discussione nel momento in cui capisci i danni che subiscono gli altri”. L’attore è pronto per il suo ritorno in tv, e può contare senza dubbio sul sostegno di sua moglie in questo momento tanto atteso.