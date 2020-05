Laura Chiatti criticata per il suo dimagrimento: lei replica su Instagram

editato in: da

Laura Chiatti: attrice, mamma, moglie e i suoi look

Laura Chiatti risponde su Instagram a chi l’aveva criticata nei giorni scorsi, parlando di un suo dimagrimento eccessivo. L’attrice è molto attiva sui social dove racconta le sue giornate con i figli e il marito Marco Bocci. Le critiche però non mancano e questa volta Laura è stata presa di mira per il suo peso.

Qualche giorno fa infatti aveva confessato di essere dimagrita dopo aver seguito una dieta prescritta da uno specialista. Il motivo? L’attrice soffre di alcune allergie che l’avrebbero costretta a seguire un regime alimentare molto particolare, rinunciando ad alcuni cibi in favore di altri. La Chiatti aveva deciso di raccontare la sua esperienza su Instagram, mostrando in un post la sua nuova forma fisica. Le spiegazioni però non sono bastate e Laura ha subito diversi attacchi da parte degli haters.

La moglie di Marco Bocci non è rimasta in silenzio, ma ha risposto a tono. “A tutti i malati di mente – ha scritto su Instagram – che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama “anoressia”, e che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari”.

“Il fatto di essere un personaggio pubblico – ha aggiunto Laura Chiatti, visibilmente furiosa – non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo – ha concluso -, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo evitate tutta questa inutile cattiveria”.