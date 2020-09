Lapo Elkann, la tenera dedica alla compagna Joana: “Non potevo chiedere di meglio”

editato in: da

Profondo, totalizzante, passionale e sì, diciamolo, anche salvifico: l’amore che lega Lapo Elkann e Joana Lemos sembra essere uno di quelli destinati a durare. Pare aver preso le forme di quel tipo di sentimento che arriva e stravolge la vita in meglio, cancellando con un colpo di spugna tante difficoltà e imponendosi in modo luminoso, chiaro, intenso.

A farlo intendere non sono solo gli scatti rubati dai paparazzi, che hanno seguito Lapo Elkann passo per passo durante l’estate immortalandolo in atteggiamenti tenerissimi con Joana. E a dirla tutta, non sono neanche i baci e le coccole che i due si sono scambiati alla luce del sole.

Ciò che fa comprendere quanto il sentimento tra l’imprenditore e la manager e attivista (ex pilota di rally) sia profondo sono proprio le frasi del diretto interessato, che negli ultimi tempi non ha risparmiato dichiarazione sul suo stato emotivo. Più che forti sono state le parole rilasciate al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini:

Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice e innamorato. Ho accanto una persona che mi dà tanto. Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno. Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei.

E se già queste parole sembravano un inno all’amore proveniente da un Lapo Elkann nuovo e più forte, cambiato dopo il grave incidente d’auto avvenuto a Israele in gennaio, a dare conferma del dolcissimo sentimento che lega Elkann e la Lamos è un post su Twitter scritto proprio da Lapo, che accompagna una tenera foto di coppia:

Joana è la donna migliore che io possa avere al mio fianco e non ho mai amato nessuno così. Lei mi aiuta e mi appoggia sempre: non avrei potuto desiderare di meglio in tutta la mia vita.

Parole tenerissime che raccontano un uomo diverso, che ha attraversato tante difficoltà e peripezie. Proprio di queste difficoltà, per altro, Lapo Elkann parlerà a Verissimo: sarà proprio lui, infatti, il primo ospite della nuova stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin.