Lapo Elkann di nuovo fidanzato: primo bacio con Joana Lemos

Lapo Elkann, 42 anni, è di nuovo fidanzato. La fortunata si chiama Joana Lemos, è un’ex campionessa di Rally di origine portoghese. È lei che gli ha ridato la felicità e la fiducia in se stesso, soprattutto dopo il grave incidente in cui è stato coinvolto lo scorso gennaio.

A seguito dello schianto di cui è rimasto vittima in Israele e che lo ha costretto a mesi di riabilitazione, Lapo ha deciso di cambiare vita e di aiutare gli altri. Al suo fianco ha trovato chi lo sostiene in questa sua nuova esistenza. Solo qualche tempo fa Elkann aveva dichiarato al magazine Chi: “Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto”.

Nella stessa intervista aveva parlato delle sue attività benefiche citando quella persona speciale che lo ha aiutato a dare un altro corso alla sua vita: “Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno”. Ma aveva detto Lapo: “Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”.

Ora, proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato l’identità della donna che fa batte il cuore a Lapo. I due sono stati immortalati in Spagna durante una vacanza in barca. La donna che ha ridato la vita a Lapo Elkann è Joana Lemos. La coppia è stata fotografata durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico. Joana è una donna molto diversa da quelle che siamo stati abituati a vedere accanto a Lapo, finora: ha 47 anni, due figli e un matrimonio alle spalle, ed è una donna forte, una manager di successo molto impegnata nel sociale.

Lo stesso Lapo riconosce che Joanna è differente da tutte le altre fidanzate che ha avuto in passato: “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”. Negli scatti Lapo e Joanna si abbracciano sereni e innamorati in barca e non manca il bacio appassionato.