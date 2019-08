Chi è Laila, la nuova fiamma di Lapo Elkann

editato in: da

Si chiama Laila la nuova (splendida) fidanzata di Lapo Elkann.

Non c’è pace per il rampollo di casa Agnelli che non sembra aver trovato ancora l’amore della sua vita. La coppia è stata paparazzata a Londra durante una passeggiata all’insegna di coccole e shopping. Secondo il settimanale Chi, che ha immortalato Lapo con la fidanzata, i due hanno trascorso una breve vacanza nella capitale inglese.

Capelli riccissimi e sorriso, Laila è una modella nordafricana molto nota nel suo ambiente. Non si tratta della prima volta che la top model viene avvistata con l’imprenditore: la coppia era stata fotografata già in precedenza nel corso di un soggiorno a Saint Moritz.

41 anni e un passato difficile, Lapo Elkann non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia. Nel suo curriculum tanti flirt e love story che però non lo hanno mai portato verso l’altare come avrebbe sperato. Risale al 2005 la storia d’amore con Martina Stella che si interruppe bruscamente quando l’imprenditore venne coinvolto in uno scandalo.

Poi tante relazioni durate pochi mesi oppure qualche anno. La più importante rimane quella con Bianca Brandolini D’Adda, sua cugina in quanto nipote di Cristina, sorella di Gianni. I due sono stati legati dal 2008 al 2010 con un ritorno di fiamma nel 2011 che però non è finito bene. Nella lunga lista delle ex anche Marie De Villepin, figlia di un noto politico francese, e Zhu Zhu, attrice cinese con cui calcò il red carpet di Cannes nel 2012.

Lapo è stato innamorato anche di Goga Ashkenazi, ereditiera kazaka, lasciata nel 2013 per Moran Atias. Poi il flirt con Snam Kapoor e quello con la blogger Marsica Fossati. Il giovane Agnelli è stato fidazato anche con Gala Kalchbrenner, biondissima ed elegante gallerista, e Carlotta Loverini Botta.

L’ultimo amore è Tanya Frolova, modella e finalista di Miss Russia 2017, con cui era stato paparazzato in vacanza, fra baci sullo yacht e cene romantiche. Un amore che sarebbe stato ben presto cancellato dal nuovo flirt con Laila. Questa volta sarà quella giusta?