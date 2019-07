Lady Gaga bacia un uomo. E non è Bradley Cooper

editato in: da

A star is born: i look da red carpet di Lady Gaga

Finalmente, a ridosso di Ferragosto, arriva la tanto attesa fine della soap opera Lady Gaga-Bradley Cooper- Irina Shayk.

Dopo mesi di illazioni, dopo l’esibizione chiacchierata agli Oscar (miccia di tutti i rumors), dopo la separazione tra Gaga e il fidanzato storico Christian Carino e quella ben più eclatante tra Cooper e la Shayk. Dopo soprattutto la pubblicazione delle foto che mostravano la pop star uscire dalla casa newyorkese dell’attore, oggi finalmente arriva la conferma. Anzi, la smentita: nessuna relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Almeno per ora.

Lady Germanotta avrebbe sì un nuovo amore. Che di professione fa però il tecnico del sono, ha 37 anni e si chiama Dan Horton.

La bomba arriva da People, che ha paparazzato la nuova coppia mentre pranza al ristorante Granville di Studio City. E si scambia un bacio che lascia poche speranze a chi sognava l’happy end della favola tra la carismatica seppur non bellissima ragazza che riesce a soffiare il Principe Azzurro alla più bella per quanto algida rivale. Per questa volta, la realtà supera, anzi smentisce, la fantasia.