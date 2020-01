Lady Gaga in lacrime in tv: “Sono stata violentata a 19 anni”

editato in: da

Lady Gaga si confessa in tv e racconta le violenze subite quando aveva solo 19 anni. Con grande coraggio e forza, la cantante si è lasciata andare alle lacrime di fronte a Oprah Winfrey, protagonista di una delle tappe del tour Vision: Your Life in Focus 2020.

La popstar ha ricordato uno dei periodi più dolorosi della sua vita e la sofferenza con cui ha dovuto fare i conti per moltissimo tempo. “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni – ha raccontato Lady Gaga -, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”.

L’artista di origini italiane ha svelato di non aver affrontato subito il dramma che era accaduto e questo avrebbe peggiorato la situazione. “Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra – ha detto a Oprah -. Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo andando da una stanza d’hotel a un garage, da una limousine al palco e non ho mai avuto modo di occuparmi di quanto mi era successo. Poi ho iniziato a provare questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che replicava il dolore che ho provato dopo essere stata stuprata”.

Lady Gaga soffre di fibromialgia, una sindrome cronica che provoca dolori molto forti e diffusi dolori nell’apparato muscolo-scheletrico. La patologia l’ha portata più volte a sospendere concerti e a concedersi lunghi periodi di pausa. “Soffro di fibromialgia, che mi causa ancora oggi fortissimi dolori dalla testa ai piedi – ha confessato -. Ho scoperto, grazie a tanti medici, che può essere curata con le terapie della salute mentale. Quest’ultima è una condizione medica, va trattata come una patologia e non dovrebbe essere ignorata […] La malattia è sorta dopo lo stupro che subii a 19 anni, perché ignorai le conseguenze e pagai tutto questo con quella patologia”.