Lady Gaga, un fan le chiede di Bradley Cooper e lei risponde così

Lady Gaga rompe il silenzio sulla rottura fra Bradley Cooper e Irina Shayk di cui si parla ormai da giorni.

La storia d’amore fra l’attore e la top model è arrivata al capolinea, secondo quanto svelato da People, Irina ha lasciato la villa che condivideva con Bradley, portando con sè la figlia Lea. Poco dopo è volata in Islanda per un servizio fotografico, mettendo migliaia di chilometri fra lei e il suo ex. La notizia ha coinvolto – suo malgrado – anche Lady Gaga, protagonista di gossip e indiscrezioni che parlavano di un feeling molto forte con Cooper.

La popstar ha da poco messo fine alla love story con Christian Carino, manager e fidanzato con cui sembrava destinata alle nozze. L’incontro con Bradley era avvenuto sul set di A star is born e l’alchimia fra i due era stata chiara da subito. A svelarla anche l’esibizione agli Oscar 2019, in cui Gaga e l’attore hanno cantato su palco il brano Shallow, fra sguardi, abbracci e sguardi sognanti.

All’epoca sia la cantante che il divo di Hollywood avevano smentito l’esistenza di un flirt e Irina Shayk aveva persino abbracciato Lady Gaga quando era scesa dal palco, mostrando il suo sostegno anche al compagno. Ora però le cose sembrano cambiate radicalmente. Fonti vicine alla coppia Shayk-Cooper raccontano di una crisi che dura da tempo e della volontà dei due di trovare un punto d’incontro sino all’ultimo.

Alla fine però Irina e Bradley hanno preferito dividersi, dicendosi addio dopo quattro anni d’amore e una favola che sembrava destinata a durare per sempre. La reazione di Lady Gaga alla rottura non è tardata ad arrivare, come racconta il The Sun, che ha raccolto la testimonianza di alcuni fan presenti al suo ultimo concerto.

La popstar si stava esibendo sul palco di Las Vegas sulle note di Shallow quando qualcuno dal pubblico le ha chiesto urlando: “Dov’è Bradley?”. Lady Germanotta non è rimasta in silenzio, ma ha risposto a tono: “Cercate di essere gentili o andate a f*****o”.