Lady Gaga: “L’amore con Bradley Cooper una recita”

Lady Gaga racconta per la prima volta tutta la verità sulla presunta storia d’amore con Bradley Cooper che ha emozionato e fatto discutere milioni di fan in tutto il mondo. Una love story che aveva trovato il suo apice quando la coppia si era esibita sul palco degli Oscar sulle note di Shallow di fronte a Irina Shayk, all’epoca compagna dell’attore.

Un’esibizione che aveva dato adito a gossip e pettegolezzi sull’esistenza di un triangolo amoroso e di un feeling fortissimo fra Lady Gaga e Cooper. Quando poi il divo di Hollywood e la top model si erano separati in tanti avevano sperato in una relazione con la popstar vissuta alla luce del sole. A quanto pare però non sarà così.

Lady Germanotta infatti ha smentito categoricamente qualsiasi legame con Bradley, affermando di aver finto l’esistenza di un’attrazione fra i due per promuovere il film A star is born. “Credo che una parte di stampa si sia dimostrata davvero sciocca – ha detto Lady Gaga sulle pagine di Elle America, intervistata da Oprah Winfrey -. Dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obiettivo fosse riprodurre una relazione il più possibile reale. Ed è normale pure che agli Oscar sia passato tutto quell’amore: volevamo che il pubblico sentisse quei sentimenti”.

In particolare la cantante ha ammesso che l‘esibizione durante gli Oscar sarebbe stata studiata nei minimi dettagli per ricreare una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Una recita riuscita alla perfezione, in grado di ingannare sia il pubblico che i media. “Sognavamo di bucare l’obiettivo e ci siamo riusciti – ha detto Lady Gaga parlando di Bradley Cooper -. Avevamo studiato tutto il piano nei minimi particolari. Se ci fosse stata una vera relazione d’amore, non sarei mai riuscita a suonare con lui il pianoforte. Alla fine di ‘Shallow’ il pubblico ha applaudito e noi ci siamo fatti i complimenti”.