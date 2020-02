La Vita in Diretta, Morgan chiama in studio e accusa Bugo e Amadeus

editato in: da

Non si spengono ancora le polemiche in merito all’incresciosa situazione che ha visto protagonisti Morgan e Bugo nei giorni scorsi, durante la loro esibizione al Festival di Sanremo 2020. Questa volta è stato l’artista lombardo a rilanciare la palla, con accuse molto pesanti lanciate in diretta tv.

Sono ormai diversi giorni che non si parla d’altro: di Morgan e di Bugo, della loro improvvisa rottura e della squalifica dalla 70esima edizione della kermesse canora, avvenuta quando il cantautore novarese ha deciso di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo della performance. Da quel momento è esplosa la bomba, e i due artisti hanno finora dato due versioni completamente differenti in merito a quanto accaduto davvero tra di loro. Quel che è certo è che la ferita sembra ormai insanabile.

Questo pomeriggio il manager di Bugo, Valerio Soave, ha partecipato in collegamento a La Vita in Diretta per affrontare nuovamente la questione e cercare di fare chiarezza su alcuni dettagli. Il discografico è infatti stato accusato dallo stesso Morgan di aver istigato Bugo ad abbandonarlo e addirittura di aver picchiato l’ex leader dei Bluvertigo. Soave non ha però avuto tempo di esplicare le sue ragioni, perché proprio Morgan è intervenuto in diretta per via telefonica, lanciando accuse piuttosto pesanti.

“Questo è un Festival iniziato con polemiche sui testi dei rapper, che hanno un linguaggio non accettabile. Loro non sono dei poeti e i loro testi non dovrebbero essere pubblicati. Siccome io, invece, sono una persona che si esprime con il testo poetico, quello è il mio linguaggio, non ho avuto una reazione violenta, né volgare, ma poetica. Ho solo espresso il mio pensiero. Pensate quanti anni erano che non si diceva la verità nei testi” – ha esordito il musicista lombardo prima di lanciarsi nelle sue invettive.

Una è la stoccata al conduttore del Festival di Sanremo 2020: “Amadeus si lecca i baffi perché ha fatto un sacco di ascolti, mica la mia è stata una mancanza di rispetto”. Ma non solo, perché poi Morgan si è scagliato contro il manager di Bugo: “La situazione con Bugo è complessa, e riguarda anche Soave. Si poteva gestire in vari modi, si poteva sedare o arrivare ad accordi momentanei. Invece Soave ha scelto di buttare la benzina e queste sono le conseguenze. Ma lui deve ringraziarmi perché adesso sta facendo il grano“. Infine, ha accusato nuovamente il discografico di avergli messo le mani addosso.

È stato proprio Valerio Soave ad aver avuto l’ultima parola: “È tutto inventato, come ve lo devo dire? Le percosse? Morgan era completamente alterato, lasciamo stare perché, potete intuirlo tutti. Lui inventa una situazione che per me è difficile da controbattere televisivamente. Mi avete sentito mai insultare Morgan? È assurdo tutto questo. Morgan è da curare“.