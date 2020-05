La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini via, resta solo Matano: l’indiscrezione

editato in: da

Continuano a girare voci sul futuro del programma di Rai Uno La Vita in Diretta: dopo il grande successo della trasmissione, che è riuscita a conquistare la fascia pomeridiana con ottimi ascolti, questa volta l’indiscrezione arriva da La Stampa.

Secondo il quotidiano Alberto Matano rimarrà al timone della storica trasmissione, ma con una novità. A quanto pare, secondo i rumors, il giornalista potrebbe rimanere da solo alla guida del programma, confermando i sospetti di un addio di Lorella Cuccarini, come riportato qualche settimana fa anche dal quotidiano La Repubblica.

“Anche La Vita in Diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano”, si legge su La Stampa, che andrebbe ad alimentare i numerosi gossip che già da qualche tempo fioccano sulla trasmissione della rete ammiraglia.

Al momento non sono note le motivazioni che porterebbero all’allontanamento della conduttrice: quello che è certo è che tra i due non ci sarebbero attriti e tensioni, come confermato da Matano.

Proprio qualche settimana fa, infatti, dopo l’indiscrezione rilasciata da Repubblica che li voleva sul piede di guerra, il giornalista ha ringraziato calorosamente non solo tutto lo staff del programma ma anche la collega: “Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili”, che ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così”.

Un legame di rispetto e stima reciproca tra la Cuccarini e Matano, che non era passato certo inosservato ai telespettatori e che ha rappresentato un punto di forza per il programma. Intanto La Vita in Diretta continuerà a vederli fianco a fianco fino al 26 giugno, anche se a settembre le cose tra i due potrebbero cambiare.

Il giornalista aveva preso le difese della collega anche in più di una occasione. Prima dell’inizio dello show, qualche mese fa, Matano era sceso in campo per difendere la Cuccarini dagli attacchi di Heather Parisi.

Poi, nel corso delle puntate, i presentatori hanno spesso scambiato battute, dimostrando la loro affinità: di fronte alla gaffe di Lorella su Luca Argentero, Matano aveva preso scherzosamente in giro la collega. A Tv Sorrisi e Canzoni il giornalista aveva detto sulla Cuccarini: “È una persona per bene e rispettosa, una professionista a tutto tondo. Ci confrontiamo sempre e ci capiamo”.