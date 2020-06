La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini non confermata: l’indiscrezione

editato in: da

Lorella Cuccarini e i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini non sarebbe stata confermata alla guida de La Vita in Diretta. Secondo alcune indiscrezioni la showgirl non sarà al timone della prossima edizione dello show targato Rai. A svelare il futuro della trasmissione è Dagospia che ha rivelato alcuni retroscena che vedono la Cuccarini lontano dalla Vita in Diretta dopo una stagione a fasi alterne. Se l’inizio non è stato dei migliori, con lo scontro a distanza con Heather Parisi, le polemiche e gli ascolti in calo, con il passare dei mesi Lorella è riuscita a conquistare il pubblico.

La conduttrice è rimasta saldamente al timone de La Vita in Diretta anche durante il periodo del lockdown. Mentre le signore della tv – da Caterina Balivo con Vieni da Me, a Elisa Isoardi con la Prova del Cuoco sino a Bianca Guaccero con Detto Fatto – hanno subito uno stop, lei ha continuato ad andare in onda. Professionale, sempre sorridente e mai sopra le righe, la Cuccarini ha dimostrato di essere una grande professionista. Secondo Dagospia però tutto questo non sarebbe bastato e Lorella non avrebbe ricevuto il via libera per condurre la prossima edizione della Vita in Diretta.

Ci sarà invece Alberto Matano. Il giornalista avrebbe convinto tutti e sarebbe pronto a guidare ancora una volta lo show. Qualche settimana fa si era parlato di tensioni dietro le quinte de La Vita in Diretta e di continue liti fra i due conduttori. Indiscrezioni smentite con fermezza da Lorella Cuccarini, che aveva confermato l’ottimo rapporto con il collega, con cui collaborerà sino all’ultima puntata, prevista per il 26 giugno. Nel frattempo si infittisce anche il mistero riguardo la versione estiva dello show. Chi sarà a condurla? Inizialmente si era parlato di una conduzione di Ambra Angiolini, dopo l’enorme successo del concerto del Primo Maggio, in seguito l’indiscrezione era stata smentita dalla stessa attrice su Instagram. Ora in lizza per guidare il programma Rai ci sarebbero altri due presentatori: Andrea Delogu e Marcello Masi, pronti per una nuova avventura.