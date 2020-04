La vita in diretta, Lorella Cuccarini in imbarazzo per Argentero dopo la gaffe

editato in: da

Lorella Cuccarini e i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini commenta la gaffe fatta su Luca Argentero nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice qualche giorno fa è stata protagonista di un momento molto particolare che ha fatto calare il gelo in studio. Ha infatti annunciato che l’attore era diventato papà, ma in realtà la compagna di Luca, Cristina Marino, partorirà a maggio.

L’ex star del GF, come è noto, è in attesa del suo primo figlio. Argentero ha svelato che avrà presto una bambina e non vede l’ora di iniziare una nuova vita da papà. Nel frattempo l’attore sta raccogliendo i frutti del suo successo in tv: la serie Doc – nelle tue mani infatti ha battuto ogni record, conquistando il pubblico di Rai Uno. A quanto pare anche la Cuccarini che, durante La vita in diretta, ha invitato i telespettatori a seguire la fiction.

“Prima di lasciarci dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera – ha svelato -, perché c’è l’ultima puntata di Doc – nelle tue mani con Luca Argentero che tra l’altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni”. Il collega Alberto Matano è apparso da subito dubbioso e anche gli autori hanno chiesto alla presentatrice: “Ma sei sicura?”.

Nonostante ciò la Cuccarini è apparsa certa delle sue affermazioni. “Sì”, ha risposto, ma solo dopo si è accorta di essersi sbagliata. Di nuovo di fronte alle telecamere, qualche giorno dopo il momento imbarazzante, Lorella ha ironizzato su quanto accaduto.

“Abbiamo altri annunci da fare?”, ha ironizzato Alberto Matano e la Cuccarini ha risposto: “No basta, per oggi non abbiamo più niente da dire, anche perché ho fatto una gaffe! Ma non ne faccio più!”, ha chiarito, facendo capire di essersi sbagliata. Un piccolo errore che si può di certo perdonare dopo ore di diretta, tanto più che Lorella, dopo aver salutato i telespettatori, ha riservato un pensiero speciale all’attore torinese. “Salutiamo Luca Argentero”, ha concluso la conduttrice.

Cristina Marino, che su Instagram ha raccontato la sua gravidanza, partorirà a maggio. Il nome della piccola non è stato svelato, ma l’ex di Myriam Catania ha svelato di essere molto emozionato per questa nuova avventura. “Il nostro sentimento, e parlo anche per Cristina, è di gioia pura – ha raccontato -. Siamo certi che andrà tutto bene”.