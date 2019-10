La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini canta una canzone di Heather Parisi

editato in: da

Lorella Cuccarini sorprende tutti a La Vita in Diretta e canta una canzone di Heather Parisi. La conduttrice, ormai da diverse settimane, è al timone del contenitore pomeridiano insieme al giornalista Alberto Matano. Il suo ritorno in Rai ha provocato accese polemiche e un botta e risposta con la Parisi.

Le due ballerini ormai da anni sono rivali. Un’antipatia nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo quando il conduttore del varietà decise di sostituire la showgirl italo-americana con la collega nella sesta edizione del programma. Se in passato Heather e Lorella non avevano mai commentato la presunta rivalità, nel corso degli anni le cose sono cambiate e dopo la messa in onda di Nemicamatissima, la Parisi ha attaccato pubblicamente la Cuccarini.

La conduttrice ha risposto per le rime e da quel momento le frecciatine fra le due non sono mai mancate. L’ultimo episodio risale a qualche settimana fa quando la Parisi ha commentato aspramente la chiusura anticipata di Grand Tour, programma condotto dalla rivale. Durante la conferenza stampa in cui presentava La Vita in Diretta, Lorella aveva detto la sua: “Perché tanto livore da parte di Heather Parisi? Dovrebbe chiederlo a lei. Personalmente faccio davvero troppa fatica a spiegarmelo”.

Poi il silenzio, rotto solo in queste ultime ore dalla Cuccarini che, a sorpresa, ha lanciato una frecciatina alla rivale. Nel corso di una puntata de La Vita in Diretta, la showgirl ha intonato Crilù, la sigla di Fantastico 5, cantata dalla Parisi. Un gesto che è stato notato immediatamente da Alberto Matano.

“Io ricordo che questa canzone la cantava Heather Parisi” ha osservato il giornalista, rivolgendosi alla collega. Lorella non si è fatta trovare impreparata: “Sì, ho capito – ha replicato -, ma siccome è anche di mio marito rimane in famiglia Quindi non ho capito per quale motivo io non la possa cantare”.

Crilù è una canzone molto famosa che Heather Parisi cantava nella sigla del mitico Fantastico 5. A scriverla è stato Silvio Testi, produttore televisivo e musicale legato alla Cuccarini dagli anni Novanta. La coppia si è sposata nel 1991 e ha quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.