La Vita in Diretta Estate: Andrea Delogu e Marcello Masi conduttori

Saranno Andrea Delogu e Marcello Masi i conduttori de La Vita in Diretta Estate. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati che si sono detti entusiasti per questa nuova avventura in Rai. La scelta dei presentatori è arrivata dopo numerose indiscrezioni riguardo ai nomi dei candidati a guidare la versione estiva dello show. Il prossimo 29 giugno, Alberto Matano e Lorella Cuccarini lasceranno il posto ai nuovi padroni di casa.

Inizialmente si era parlato di un ritorno sul piccolo schermo di Ambra Angiolini, poi di una riconferma di Beppe Convertini e Lisa Marzoli, alla fine però il direttore Stefano Coletta ha deciso di puntare su due volti noti e molto amati della Rai. Marcello Masi è un giornalista ed ex direttore del Tg2, che ha alle spalle già altre esperienze come conduttore. Dal 2016 su Rai Uno conduce Linea Verde Life, mentre ogni domenica mattina su Rai Due è al timone di In Viaggio con Marcello. Andrea Delogu, moglie dell’attore Francesco Montanari, lavora da tempo sulla seconda rete, dove ha condotto Stracult, Guarda… Stupisci insieme a Renzo Arbore e B come Sabato. Non solo: su FoxLife ha guidato due edizioni del talent Dance Dance Dance, è una scrittrice e conduttrice radiofonica.

“Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La Vita in Diretta Estate dal 29 giugno – ha scritto Andrea Delogu -. Grazie Stefano Coletta per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me lo aspettavo”.

Resta ancora un mistero il futuro di Lorella Cuccarini che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe fuori da La Vita in Diretta. Voci di corridoio affermano che la conduttrice non sarà nello show nella prossima stagione, in cui invece è stato riconfermato Alberto Matano. La vicenda nelle ultime settimane aveva diviso il pubblico e persino Pippo Baudo era sceso in campo per difendere la showgirl, eterna rivale di Heather Parisi e protagonista di molte edizioni di Fantastico. “Non l’ho sentita in questi giorni – aveva detto -, ma la conosco bene, so che sta soffrendo. Lorella è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!”.