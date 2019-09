La Vita in Diretta, la Cuccarini nella bufera per la puntata sulle donne che pagano il conto

editato in: da

Lorella Cuccarini è finita nella bufera dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta in cui si parlava delle donne che pagano il conto.

La conduttrice da qualche settimana è al timone del contenitore pomeridiano insieme ad Alberto Matano. Le puntate dello show, come sempre, sono animate da dibattiti e discussioni. Nell’ultimo appuntamento con i telespettatori, i presentatori si sono seduti sul divano bianco per chiacchierare con Monica Leofreddi e Simone Montedoro, celebre attore di Don Matteo.

L’argomento affrontato è stato il conto da pagare al ristorante partendo da una paparazzata in cui Paola Di Benedetto viene immortalata mentre paga il conto dopo aver cenato con Federico Rossi. Le donne devono pagare il conto al ristorante? Il tema ha diviso le opinioni soprattutto dopo che Lorella Cuccarini ha lanciato un servizio in cui numerose intervistate affermavano che a pagare dovrebbe essere sempre la donna.

Le dichiarazioni hanno scatenato una bufera su Twitter, dove in tanti si sono scandalizzati. “Ma le “donne” che pretendono che ogni cena la offra l’uomo esattamente che problemi psicologici hanno?” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Ma stiamo scherzando?!?”.

Dopo una lunga assenza, Lorella Cuccarini è tornata in Rai con La Vita in Diretta. La showgirl non si è lasciata abbattere dalle critiche a Grand Tour e ha affrontato la sfida con il sorriso, consapevole anche di scontrarsi con un colosso come Pomeriggio Cinque, condotto da anni da Barbara D’Urso.

“Siamo molto appassionati, facciamo questo mestiere da moltissimi anni, con Alberto ci accomuna la passione – aveva raccontato la conduttrice nel corso della conferenza stampa di presentazione de La Vita in Diretta -. Abbiamo grande rispetto per la Rai e per La vita in diretta; è la mia prima esperienza da quotidiana, anche se tre anni di Domenica In mi hanno avvicinata a questo tipo di narrazione”