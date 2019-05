“La Verdini ha lasciato Salvini”. Lui smentisce su Instagram. E frecciatina di Elisa Isoardi

editato in: da

Matteo Salvini e Francesca Verdini alla Scala

La storia tra Francesca Verdini e Matteo Salvini sarebbe già finita.

Il Ministro si affretta a smentire la notizia con un post su Instagram. Nella foto pubblicata sui social, la Verdini bacia sulla guancia Salvini che commenta:

Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!

P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma😊

A rivelare la fine della loro storia è stata l’informatissima pagina Twitter Il Portaborse che tuona: “La Verdini ha lasciato Salvini”. La love story sarebbe durata dunque solo pochi mesi e una manciata di uscite pubbliche, in cui i due anche mano nella mano sembravano felici e innamorati. Ma stando all’indiscrezione, l’incantesimo si sarebbe presto spezzato, forse per la differenza di età o per i troppi impegni del Ministro.

In fondo, anche Elisa Isoardi ha spiegato che la sua decisione di troncare con Salvini era stata dettata dalla mancanza di tempo del vicepremier da dedicare al loro rapporto. E così è finita con la famosa foto a letto. La presentatrice della Prova del Cuoco però non ha dimenticato il Ministro e in diverse occasioni parla di lui. E così in trasmissione si è lasciata andare a una battuta al vetriolo che sembrava proprio una frecciatina al suo ex:

Bisogna cucinare non per i propri compagni ma con, insieme a loro. Io ho sempre cucinato per il mio uomo e si è visto come è andata a finire…

E a proposito di frecciatine, anche la Isoardi non è stata risparmiata. Infatti Antonella Clerici, storica conduttrice della Prova del Cuoco, in un’intervista al Corriere della Sera avrebbe raccontato che il suo modo di presentare lo show cooking è molto diverso da quello di Elisa e per questo motivo: