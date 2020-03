La Prova del Cuoco sospesa: Elisa Isoardi replica ad Antonella Clerici su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

La Prova del Cuoco da qualche giorno non va in onda. Ed Elisa Isoardi pensa a un’alternativa su Instagram, prendendo ispirazione da Antonella Clerici e Anna Moroni.

Lo show cooking è stato momentaneamente sospeso, come accaduto a diverse trasmissioni di Rai e Mediaset, per lasciare più spazio all’informazione. Ma la bella Elisa non vuole certo scontentare il suo pubblico e non resta con le mani in mano.

Mentre passa le sue giornate in casa, esce solo per fare la spesa con Zen, la Isoardi dà appuntamento alle 12.30 ai fan per delle dirette su Instagram dove spiega come preparare sfiziosi manicaretti. Il menu prevede gnocchi e pizza. E mentre gli chef Daniele Persegani e Sorbillo spadellano, la Isoardi osserva da casa col suo Zen in braccio.

I follower sono entusiasti dell’iniziativa e seguono attenti le ricette su Instagram, inviando cuoricini alla presentatrice, anche se tra i commenti qualcuno si lamenta perché le puntate della Prova del Cuoco non sono state registrate: “Come mai la diretta se non di può uscire tante trasmissione sono già registrate….voi non ne avete di registrate?”. Mentre altri si mobilitano per riaverla in tv: “Ciao Elisa, mi dispiace che non ci sei più a mezzogiorno. Ho scritto anche alla RAI x le mie rimostranze”.

E intanto a rispondere a suon di padella alla Isoardi, ci pensa Antonella Clerici che con mezz’ora di anticipo sulla diretta di Elisa, prepara il risotto giallo. Chi vincerà la sfida?