La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi trionfa su Instagram: non teme più Antonella Clerici

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Nonostante La Prova del Cuoco sia stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, Elisa Isoardi non si ferma e su Instagram sta ottenendo un successo strabiliante.

La presentatrice ogni giorno allieta i fan con dirette sul suo profilo Instagram dove illustra ricette e dà consigli culinari, insieme ai suoi amici chef e in aperta concorrenza con Antonella Clerici che a dir la verità l’ha battuta sui tempi. Ma non in fatto di popolarità.

La bella Elisa sta davvero trionfando sui social, piace tantissimo, perché riesce a regalare momenti di spensieratezza in una situazione così difficile.

Quotidianamente, la Isoardi dà appuntamento al suo pubblico con post culinari. Eccola intenta a preparare le tagliatelle per trovare: “Un po’ di tempo insieme tutti i giorni alle 12,30 qui! Per essere “lontani ma vicini”“.

I follower della presentatrice sono entusiasti dell’iniziativa e si precipitano a scriverle: “GRAZIE DELLA GRANDE COMPAGNIA CHE CI FATE ANCHE ZENIT”. Tutti sono concordi nel dire quanto sia bella e brava. E non manca chi rimpiange La Prova del Cuoco: “Bravissima Elisa ,sei molto carina, ci manca la prova del cuoco”.

A proposito della Prova del Cuoco, ancora non si sa quando tornerà in onda. Ma secondo voci di corridoio non ancora confermate, bisognerà attendere almeno fino a maggio, quando ormai la stagione televisiva è agli sgoccioli.

Di certo, la Isoardi non deve più temere Antonellina Clerici. Ormai ha fatto breccia nel cuore del suo pubblico.