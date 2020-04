La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi rischia la cancellazione: l’indiscrezione

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi rischia la cancellazione. A svelarlo è Dagospia, secondo cui lo show culinario potrebbe sparire dal palinsesto della Rai. Come è noto il programma ha subito una momentanea sospensione insieme ad altri format molto amati, da Vieni da Me di Caterina Balivo a Detto Fatto di Bianca Guaccero.

Secondo le ultime indiscrezioni l’azienda di viale Mazzini starebbe pensando di cancellare La Prova del Cuoco a causa del calo di ascolti arrivato dopo l’addio di Antonella Clerici, storica conduttrice dello show. La Rai avrebbe ipotizzato di ricollocare Elisa Isoardi in un’altra fascia oraria e di puntare su una nuova trasmissione condotta dalla Clerici in coppia con Anna Moroni.

Le dirette Instagram della presentatrice dalla sua casa nel bosco, insieme alla Moroni e a Lorenzo Biagiarelli, hanno avuto un enorme successo. Così tanto che i manager della Rai starebbero progettando un nuovo format. “A Viale Mazzini – si legge su Dagospia – gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione […] Elisa Isoardi verrebbe ricollocata in una fascia diversa, la Clerici potrebbe condurre un cooking show su Rai Uno con Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli. Andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco?“.

Spesso, anche in passato, si era parlato di una chiusura della Prova del Cuoco a causa del calo degli ascolti e delle proteste di alcuni telespettatori, ancora affezionati alla vecchia formula condotta dalla Clerici. La Isoardi ha sempre respinto i gossip, confermando il suo legame fortissimo con il programma, mentre Antonella ha negato la volontà di tornare nello show.

Nonostante ciò la presentatrice ha dichiarato più volte di sognare un nuovo format dedicato alla cucina. “Penso sempre che mi piacerebbe molto un format, sempre di ricette e cucina – aveva confessato a FanPage -, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente. Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco, non è una battuta. Non lo dico per comodità perché ci vivo, ma perché il contesto è importante. Oggi l’attenzione è tutta concentrata sulla natura e sull’ecologia, cosa che prima non c’era e c’è anche maggiore attenzione e consapevolezza rispetto a quello che si mangia”.