La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si prepara all’addio e Anna Moroni fa una rivelazione

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi si prepara all’addio alla Prova del Cuoco e Anna Moroni fa una nuova rivelazione. Sembra ormai segnato il destino dello show culinario in onda su Rai Uno che potrebbe chiudere i battenti e non tornare nella prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni la Rai avrebbe deciso di sostituire la trasmissione con un nuovo format che potrebbe essere condotto proprio da Antonella Clerici. La conduttrice, legatissima alla Prova del Cuoco, qualche anno fa aveva scelto di dire addio al programma, provata dalla morte dell’amico Fabrizio Frizzi e decisa a trascorrere più tempo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

Il nuovo show potrebbe andare in onda proprio dalla casa nel bosco in cui abita la Clerici, con tante ricette preparate con prodotti bio e a km zero. Elisa Isoardi ha più volte commentato le indiscrezioni e, con la consueta sincerità, ha chiarito di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione ufficiale riguardo il futuro della Prova del Cuoco. Di certo al timone della trasmissione la presentatrice ha dimostrato grande professionalità, soprattutto perché il passaggio di testimone con Antonella non è stato affatto semplice. Prima sono arrivate le proteste di una parte dl pubblico, che continuava a sentire la mancanza della Clerici, poi il cambiamento della squadra e infine il calo degli ascolti. Ma Elisa è andata sempre avanti a testa alta e continua a farlo ancora oggi e si vocifera già di un nuovo format in arrivo per lei, oltre alla partecipazione a Ballando con le Stelle.

In attesa di scoprire cosa ne sarà de La Prova del Cuoco, a parlare del programma ci ha pensato Anna Moroni, volto storico dello show. “È una parentesi chiusa della mia vita – ha confessato -. Quando Antonella Clerici ha lasciato la conduzione e al suo posto è arrivata Elisa Isoardi, il capo degli autori mi ha completamente ignorata!”. La Moroni ha poi ribadito che non sarebbe tornata nella trasmissione e ha sottolineato il legame molto forte con Antonella Clerici, che ha affiancato nella conduzione della trasmissione per moltissimi anni. “Antonella è come una figlia per me. Le ho dato tanti consigli negli anni, l’ultimo dei quali quando era indecisa se lasciare o meno La prova del cuoco – ha chiarito -. In quell’occasione le ho detto di mettere sempre al primo posto la famiglia”.