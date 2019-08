La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi porta il suo cane in tv e svela: “Mi ha salvato”

editato in: da

Elisa Isoardi annuncia grandi novità alla Prova del Cuoco con l’ingresso in trasmissione del suo cagnolino Zenit.

La conduttrice si sta godendo le vacanze estive, pronta a ripartire alla grande a settembre quando dovrà affrontare tante nuove sfide. Non solo la guida del programma culinario ereditato dalla Clerici, ma anche la partecipazione a Ballando con Le Stelle. Dopo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, segnato dalla fine della love story con Matteo Salvini, oggi legato a Francesca Verdini, la Isoardi ha deciso di ripartire dal lavoro.

“Oggi svegliandomi ho realizzato che tutto il resto è stupido – aveva scritto qualche giorno fa su Instagram, annunciando grandi cambiamenti nella sua vita. –

Voglio provare a vivere”.

Accanto a lei nella nuova edizione della Prova del Cuoco non ci sarà solo il cast dello show, ma anche Zenit, il suo cagnolino, protagonista di tanti scatti sui social e post divertenti. “Parteciperà al programma perché da settembre avremo uno ‘chef dog’ che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti – ha svelato la presentatrice a Tv Sorrisi e Canzoni -. Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione”.

Elisa ha svelato di aver un rapporto molto speciale con il suo cane, tanto che in passato lui l’ha salvata dopo un malore. “Zenit mi ha salvato in un momento di difficoltà – ha confessato la 36enne -. Ogni tanto mi prendono delle fitte alla pancia da stare male e da svenire. Una volta ero in bagno ed è accaduto che mi accasciassi a terra. Lui mi ha risvegliato abbaiando e leccandomi la faccia. Sembrerò una matta ma Zenit mi capisce veramente al volo. Non ho mai avuto una tale simbiosi con un cane prima d’ora”.