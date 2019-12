La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi in lacrime dopo le parole di Claudio Lippi

editato in: da

Elisa Isoardi si lascia andare alle lacrime durante la Prova del Cuoco dopo aver ascoltato le parole di Claudio Lippi. Il 27 dicembre la presentatrice ha compiuto 37 anni, un traguardo importante che ha festeggiato non solo con la sua famiglia, ma anche con i telespettatori dello show culinario.

L’ultimo anno è stato particolarmente complicato per la Isoardi che ha dovuto fare i conti con l’addio a Matteo Salvini, tante critiche su Instagram e un calo d’ascolti della Prova del Cuoco. Dopo l’addio di Antonella Clerici infatti l’ex modella ha preso in mano la trasmissione, ma non ha ottenuto i risultati sperati.

Tante pressioni e critiche non hanno piegato Elisa che però, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione culinaria, si è lasciata andare. L’ex compagna di Salvini è scoppiata in lacrime di fronte a Claudio Lippi che le ha consegnato un mazzo di fiori. “Un anno che tu hai vinto tanto soprattutto da donna – ha detto lui -, ma anche da grande professionista”.

Poco dopo è stato trasmesso un video in cui la madre di Elisa, seduta sul divano accanto all’albero di Natale, ha affermato di non vedere l’ora di riabbracciare la figlia. La donna ha svelato di aver preparato i suoi piatti preferiti e di voler trascorrere del tempo con lei. Commossa, la Isoardi ha confessato di non tornare nella casa in cui è cresciuta da un anno.

“Cuciniamo e ci riscaldiamo con la stufa a legna – ha detto parlando della sua famiglia -. La mamma poi è sempre la mamma”. Elisa è originaria di Monterosso Grana ed è molto legata alla sua famiglia d’origine. Qualche tempo fa, quando ancora era fidanzata con Matteo Salvini, sognava di sposarsi fra quelle montagne che ama tanto. “Sono sempre la ragazza di montagna col tacco 12 come amo definirmi”, aveva svelato qualche tempo fa a Il Mattino, parlando della sua carriera televisiva.