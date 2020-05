La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi pronta a ripartire. E invita Mara Venier

editato in: da

Manca veramente poco al ritorno in grande stile di Elisa Isoardi: la bella conduttrice è pronta a rientrare nello studio de La Prova del Cuoco e a riprendere proprio da dove aveva lasciato prima che lo show fosse interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, così come molti altri del palinsesto Rai.

Dopo la smentita delle indiscrezioni che davano per certo il ritorno della trasmissione l’11 maggio, La Prova del Cuoco ripartirà il lunedì 25 maggio, seppur con una serie di novità: alcune sono obbligate, come il rispetto delle distanze di sicurezza e l’assenza di pubblico, mentre altre sono state studiate ad hoc.

Negli ultimi mesi, infatti, Elisa Isoardi è stata particolarmente attiva su Instagram, dove ha ricevuto messaggi da tutte quelle realtà vicine al mondo della cucina e, più in generale, l’alimentazione, l’agricoltura e la ristorazione. Per questo ha deciso che darà spazio a coloro che hanno visto soffrire le proprie attività.

Poi, come ha rivelato durante l’ultima puntata di Domenica In, la Isoardi ha in mente diverse piccole perle che serviranno per intrattenere il suo pubblico fino a quella che sarà la data di termine del programma:

Chiuderemo il 26 giugno, ma sarà un mese intenso, pieno di sorprese. Sono felice di ritornare, sono felice di coccolare un po’ il pubblico che abbiamo dovuto abbandonare in maniera forzata. Ho cercato di far partecipare chi ci seguiva su Instagram, per non lasciarli mai soli. Sono legatissima agli spettatori.

Ma non è tutto qui. Proprio nel corso di Domenica In, infatti, la Isoardi ha “corteggiato” Mara Venier per fare in modo che vada a cucinare durante il suo programma quotidiano. Parlando delle doti culinarie della Venier, infatti, la Isoardi ha lodato un piatto che a quanto pare la conduttrice veneta sa fare alla perfezione: la cacio e pepe. Complimento dopo complimento, è stata proprio la Venier a proporsi come cuoca:

Mi sa che verrò a farla da te, a La Prova del Cuoco, la mia cacio e pepe. Davvero, vengo.

La Isoardi non ci ha pensato due volte e ha colto la palla al balzo, dicendo:

Devi assolutamente farlo! Io ci conto, sei invitata. Dobbiamo parlarne bene insieme, perché questa cosa si deve fare e si deve fare presto!

Non resta dunque che attendere per scoprire se davvero Mara Venier preparerà, per gli spettatori della Isoardi, almeno uno dei manicaretti che spesso pubblica su Instagram.