La Porta dei Sogni, Mara Venier realizza desideri in Tv: “Mi riconosco in questo programma”

editato in: da

Genuina, simpatica ed irriverente. Non stupisce che Mara Venier sia uno degli assi nella manica della Rai. La conduttrice, che raccoglie successi ogni settimana con Domenica In, ha assunto la guida di un altro programma, La Porta dei Sogni, che promette di regalare sorrisi ed emozioni per almeno tre serate.

Mara Venier, approfittando anche dell’atmosfera natalizia, si propone di realizzare i sogni dei suoi ospiti: persone comuni, non attratte dai riflettori. I loro sono desideri di vario genere: dall’incontro con l’amore lontano all’aiutare chi è in difficoltà, da un’avventura tanto voluta alla conoscenza del proprio idolo. La presentatrice, insieme al suo staff, prova a realizzare il possibile. Il format, inoltre, prevede la partecipazione anche di personaggi famosi.

Per la Venier si tratta di un programma importante. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha dichiarato:

Non volevo fare un programma in prima serata. Poi, però, mi è stato proposto uno show nelle mie corde, La Porta dei Sogni, e ho accettato. Ci sono storie vere e gente comune. Accoglierò di volta in volta una persona e mi farò raccontare la sua storia, i suoi rimpianti e i suoi desideri di riscatto e rivincita.

Un concetto che, nel corso della prima puntata, la conduttrice ha ribadito:

Mi riconosco in questo programma, se potessi sempre fare del bene agli altri lo farei.

La Venier, in apertura, dopo aver spiegato come funzionerà il programma e il significato delle porte presenti in studio (consentono un metaforico viaggio spazio-temporale per realizzare desideri), ha iniziato il viaggio tra i sogni. Con delicatezza ha intervistato persone comuni e ha raccontato le loro storie, talvolta divertenti ma spesso, invece, colme di sofferenza. In particolare, è la storia di Sabrina a colpire la conduttrice. La donna, infatti, ha perso la madre quando era ancora molto piccola e, al programma, ha chiesto di incontrare una sorella mai conosciuta.

La Venier, che ha sofferto molto per la perdita di sua madre, si è commossa molto nel raccontare e, soprattutto, nel veder realizzato il desiderio di Sabrina.

È apparsa molto divertita, invece, dalla storia di Sofia, che ha conosciuto un ragazzo indiano su Instagram e se ne è innamorata. La sorella gemella, così, ha chiesto a Mara di farle incontrare il fidanzato lontano. La presentatrice, nel raccontare la storia, scherzando, ha affermato che le ricorda un po’ la vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone, con una sola differenza: il ragazzo di Sofia esiste.

Tra lacrime di commozione, risate e allegria, in soccorso della Venier sono arrivati anche tre ospiti: Arisa, Andrea Bocelli e Antonino Cannavacciuolo. I tre hanno aiutato la conduttrice a realizzare desideri. Mara sarà soddisfatta del suo nuovo programma?