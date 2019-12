La Porta dei Sogni, Mara Venier non convince: calano gli ascolti

editato in: da

Mara Venier non convince con La Porta dei Sogni e gli ascolti del programma calano ancora. La trasmissione, spostata al sabato, non ha ottenuto i risultati sperati, nonostante la presenza di grandi ospiti e storie emozionanti. La più bella è stata senza dubbio quella di Marco, un ragazzo autistico che ha realizzato il desiderio di incontrare Raoul Bova, il suo mito.

Regina degli ascolti grazie a Domenica In, Mara non è riuscita a raggiungere lo stesso successo con il suo show in prima serata. La Porta dei Sogni, giunto alla seconda puntata, ha avuto un leggero calo e non ha ottenuto una crescita come invece si aspettavano in molti. La trasmissione è stata comunque la più vista della serata, anche se è ancora distante dai numeri registrati da Rai Uno il sabato sera con 2.622.000 spettatori e il 14.3% di share.

Non a caso lo show ha battuto di poco la replica di 55 Passi nel Sole, il programma con Romina Power e Al Bano Carrisi. Se con Domenica In, la Venier non ha avuto nessuna difficoltà a conquistare la fascia domenicale, battendo la concorrenza, sembra che in prima serata la conduttrice stia incontrando qualche ostacolo.

Non resta che attendere le prossime puntate della Porta dei Sogni per scoprire se Mara riuscirà a recuperare e a convincere i telespettatori. Nel frattempo la presentatrice si è concessa qualche giorno di vacanza per rilassarsi insieme alla famiglia. Domenica In, a differenza di Domenica Live di Barbara D’Urso, non ha chiuso i battenti e la Venier è rimasta negli studi televisivi sino a pochi giorni prima di Capodanno.

Accanto a lei, nelle sua casa romana, il marito Nicola Carraro, sposato nel 2006 e considerato il grande amore della sua vita. A rendere serena la quotidianità della presentatrice anche il nipotino Claudietto, figlio di Paolo Capponi, e la figlia Elisabetta Ferracini, mamma di Giulio Longari.