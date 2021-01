La musica che gira intorno, la Mannoia si scatena. Emma e Alessandra emozionano

editato in: da

Fiorella Mannoia torna con il secondo e ultimo appuntamento de La musica che gira intorno, un viaggio musicale tra passato e presente che omaggia la musica italiana, tra grandi ospiti del mondo dello spettacolo.

Dopo il successo della prima puntata, la cantante romana è stata anche in questa occasione splendida. La sua grande padronanza del palco e il suo innegabile talento l’hanno resa una “padrona di casa” perfetta: tra un’esibizione e l’altra e momenti di riflessione è riuscita a regalare ai telespettatori uno show fatto di grandi emozioni.

Elegantissima nel suo completo nero con gilet ton sur ton, Fiorella Mannoia ha dimostrato ancora una volta di aver abbandonato quell’aria austera e seriosa che l’aveva sempre caratterizzata, lasciando spazio a una conduzione leggera e divertente, che ha conquistato il pubblico.

Sono stati tantissimi gli ospiti che si sono esibiti nel corso della puntata: da Marco D’Amore, che ha aperto insieme a lei la serata, a Giorgia, passando per Ornella Vanoni, che ha cantato i suoi successi, e Riccardo Cocciante, che ha regalato una grande pagina di musica italiana tra emozioni e divertimento.

Oltre ai momenti di riflessione, con i toccanti interventi di Massimo Ghini, Alessio Boni e Silvio Orlando, non sono mancate le performance coinvolgenti come quella in compagnia di Zucchero. La Mannoia, facendosi trascinare dall’entusiasmo del momento, ha tolto le décolleté dai tacchi altissimi per ballare e scatenarsi insieme al collega.

La cantante poi non è riuscita a trattenere l’emozione durante il duetto con Brunori SAS – “Mi hai fatto commuovere, ci sei riuscito” – e con Tosca, con la quale ha intonato un brano di Lucio Dalla.

Tra gli ospiti della serata Emma e Alessandra Amoroso, che prima hanno duettato con Fiorella, e che poi hanno emozionato tutti con il loro nuovo brano Pezzo di cuore, che ha segnato l’inizio del loro sodalizio artistico, dopo tanti anni di attività.

È stata la Mannoia a chiedere come mai questa collaborazione sia arrivata proprio adesso: “Forse perché dopo tanti anni di lavoro lei ha capito chi è e io ho capito chi sono io e finalmente abbiamo potuto lavorare insieme”, ha risposto Emma. “Vedere due donne che cantano insieme mi da gioia! Viva le donne!“, ha affermato la conduttrice, celebrando un bel momento di musica al femminile.