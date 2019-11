La Hunziker torna con All Togheter Now e chiama la De Filippi

editato in: da

Michelle Hunziker torna in anticipo su Canale 5: la seconda edizione di All Together Now arriverà prima del previsto in casa Mediaset, subentrando alla fiction Oltre la soglia (che non ha riscosso un grande successo in termini di ascolti a partire da mercoledì 4 dicembre.

A dare la conferma, dopo settimane d’indiscrezioni, è proprio la conduttrice. Michelle Hunziker, augurando un buon fine settimana ai suoi follower di Instagram, ha comunicato tramite le Stories che l’atteso programma tornerà in anticipo. All Together Now, infatti, era previsto nei palinsesti Mediaset per gennaio 2020 ma, a causa dell’allarme ascolti lanciato dalla fiction attualmente in onda il mercoledì, e (al contrario) complice il forte successo ottenuto con la prima edizione, il programma della Hunziker tornerà prima del previsto.

Le selezioni dei concorrenti sono partite a ottobre, mentre le registrazioni delle puntate si sono svolte nell’ultimo periodo (alcune sono ancora in corso). Come per la prima edizione, All Together Now riproporrà il duo (ormai consolidato) composto dalla Hunziker e J-Ax per la conduzione del programma.

“È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella”, ha dichiarato con entusiasmo il rapper.

Ma ad accendere gli animi del web è un’altra indiscrezione che riguarda gli ospiti: pare che tra i papabili vip che parteciperanno alla seconda edizione del programma figuri anche Maria De Filippi.

Soltanto pochi mesi fa, la Hunziker è subentrata a Maria per condurre le ultime puntate di Amici Celebrities, un esperimento fallimentare (in termini di ascolti) che potrebbe però avere un seguito. Con il ritorno di All Together Now, Michelle potrebbe ricambiare la cortesia ospitando la De Filippi in una o più puntate.

All Together Now potrà contare sul supporto di volti già consolidati come Iva Zanicchi che tornerà, in qualità di esperta, tra i 100 membri del Muro, pronti a valutare le esibizioni dei concorrenti e a decretare chi merita di arrivare in finale. Oltre alla Zanicchi, spuntano anche Loredana Bertè e Takagi & Ketra.

Non ci resta che attendere la conferma (o la smentita) della partecipazione della De Filippi. Quel che è certo è che Michelle Hunziker torna in prima serata dal 4 dicembre.