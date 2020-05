La fase due dei vip: se copri la faccia, scopri l’ombelico

editato in: da

La Fase 2 dei vip, tra riavvicinamenti famigliari e difficoltà a ricominciare

Ci deve essere una strana equazione all’interno di una certa parte dello showbiz per cui in fase 2, quella delle tanto agognate prime uscite post quarantena, se si è costretti a coprire la faccia con la mascherina, almeno un’altra parte del corpo va scoperta. Possibilmente l’ombelico.

Come quel detto sulla vita come una coperta troppo corta: qualunque sia il verso in cui la tiri una parte del tuo corpo resterà scoperta. Così il bellissimo corpo delle vip, in un modo dell’altro, e da qualche parte, deve prendere aria.

Sono soprattutto le “influencer” a dettare questa nuova regola: Da Chiara Nasti a Cristina Buccino, passando per Taylor Mega, le foto postate sui loro account Instagram (quello di Chiara, di Cristina e di Taylor) negli ultimi giorni, da 4 maggio 2020 in poi ne sono la dimostrazione. La loro sembra quasi un divisa: jeans skinny, mascherina abbinata e top o maglioncino attillato a lasciare scoperto l’ombelico. Presa d’aria del corpo, in mancanza, o meglio costrizione, del naso.

D’altronde anche lo sfoggio di mascherine fai da te, personalizzate e colorate, sta diventando un altro trend. E siamo sicuri che nel giro di qualche settimana, ne usciranno altri. Perché la necessità aguzza l’ingegno, e se si chiamano influencer in qualche modo lo devono dimostrare.