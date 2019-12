La dedica di Totti a Ilary: “È tutto per me” (pronti per il quarto)

editato in: da

Ilary Blasi con Totti al matrimonio della sorella: look stupendi, gag e tanto amore

L’ospitata di Francesco Totti alla “Fiera della piccola e media editoria” a Roma, Più Libri, Più Liberi in occasione della presentazione del libro di Paolo Condò “La storia del calcio in 50 ritratti” (Centauria), è diventata inevitabilmente spunto per parlare ancora una volta del suo privato, moglie e figli in primis.

Alla domanda di Veltroni “Quanto è stata importante Ilary nella tua vita”, l’ex Capitano si lascia andare ad una dichiarazione d’amore accorata:

Ilary è tutto, mi ha fatto crescere, capire tante cose. Mi ha regalato tre perle. È il mio braccio sinistro

Scatta a questo punto il domandone: “Vorresti una quarta perla?”, e Torri prontamente risponde, lasciando ancor più spiazzati: