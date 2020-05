Kylie Minogue compie 52 anni: la foto che intenerisce i fan

editato in: da

I 52 anni di Kylie Minogue, “Principessa del pop”

Kylie Minogue, la “Principessa del pop”, come era stata soprannominata negli anni ’90 (titolo poi passato negli anni a tante altre, da Britney Spears a Miley Cyrus, ma la prima in assoluto è stata lei), anche detta la “Venera tascabile“, considerato il suo viso e corpo perfetti concentrati in 152 cm di altezza, compie 52 anni.

Nata il 28 maggio del 1968 a Melbourne, in Australia, Kylie ha vissuto, in quasi 35 anni di carriera, successi incredibili e combattuto e vinto battaglie difficili, come quella contro il cancro. Ha avuto tanti amori, ma nessun figlio, suo grande rammarico. Tanto che ha più volte dichiarato che l’amore dei fan ha negli anni compensato questa grande mancanza.

Anche oggi, in occasione del suo 52esimo compleanno, Kylie li ha ringraziati su Instagram, postando una sua tenera foto da bambina, con il commento:

Grazie mille per i vostri messaggi di compleanno. 💖 Il mio desiderio è di inviare a tutti voi … così … tanto … amore! Soprattutto alla mia famiglia, il vostro amore e gentilezza mi solleva ogni giorno. 😘🎈🍰 # Amatevi, abbiate cura l’uno dell’altro. I❤️U!