Kobe Bryant, il ricordo di Caterina Balivo su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo ricorda Kobe Bryant su Instagram dopo l’improvvisa scomparsa del cestista in un incidente in elicottero. La morte della star del basket, arrivata a soli 41 anni, ha sconvolto il mondo intero e milioni di fan che hanno fatto sempre il tifo per lui.

La scomparsa del campione, arrivata all’improvviso, è stata commentata anche da Caterina Balivo, che sui social, dove è molto attiva, ha voluto esprimere il suo pensiero. “Non ci credo che te ne sei andato – ha scritto postando uno scatto del giocatore dei Lakers -. Tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant. La vita davvero è una e imprevedibile”.

Parole dolcissime che raccontano l’amore dei fan per Kobe e lo sgomento di fronte a una vita spezzata. L’elicottero su cui viaggiava Bryant era diretto verso un centro sportivo e ospitava a bordo diverse persone fra cui Gianna Maria-Onore, della Gigi, secondogenita del campione e della moglie Vanessa Laine. La ragazza, che aveva solo 13 anni, era una grande promessa del basket e aveva ereditato tutto il talento dal suo famosissimo papà.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e non è chiaro cosa abbia causato lo schianto sulle colline di Los Angeles. Di certo domenica mattina le condizioni meteo non erano ottimali ed era presente molta nebbia. In tanti hanno commentato il post di Caterina Balivo su Instagram, unendosi al dolore e allo sgomento della conduttrice di Vieni da Me.

Kobe era sposato dal 2001 con Vanessa, la coppia aveva vissuto un periodo di profonda crisi nel 2011, ma era tornata unita più che mai due anni dopo, rinunciando al divorzio. La figlia maggiore Natalia Diamante, è una sportiva e milita nella Sage Hill High School, squadra di pallavolo di Los Angeles. Le due figlie più piccole sono invece Bianka Bella, arrivata nel 2016, e Capri Kobe, nata il 20 giugno 2019.