Kim Kardashian, festa sull’isola privata per i 40 anni: “Sono una privilegiata”

editato in: da

Kim Kardashian, 40 anni di eccessi e look incredibili

“Sono una privilegiata e mi sento benedetta”. Comincia così il lungo post su Instagram di Kim Kardashian, che nel raccontare i suoi festeggiamenti a 5 stelle per i 40 anni, in un momento così difficile per tutti, si è sentita in dovere di giustificare la sua “fortuna”.

Perché solo se ti chiami Kim Kardashian puoi permetterti di portare tutta la tua numerosa famiglia allargata, e pure un bel gruzzolo di amici, su un’isola privata, tutta esclusivamente per te, per “fare finta che “le cose siano normali”.

La socialite ha potuto farlo, e ha imbarcato le varie Khloé, Kourtney, Kendall (Kylie non pervenuta, così come il marito Kanye West), mamma Kris, il compagno di mamma, generi nuovi e passati, amici del cuore, collaboratori verso una paradisiaca isola tropicale, dove il carrozzone si è dilettato per vari giorni tra nuotate con le balene, giri in kayak, feste da mille e una notte.

E poiché, Kim lo aveva messo in conto, tutti i partecipanti, hanno abbondantemente postato foto, video e commenti (lei compresa), ha postato un post sul suo account Instagram in cui ha spiegato l’evento e ringraziato la sua fortuna.