Kikò Nalli e Ambra del GF si sono lasciati: la conferma

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: dopo le indiscrezioni e le voci che ipotizzavano la fine della loro relazione, adesso è arrivata l’ufficialità.

A confermare è stata proprio l’ex gieffina, che in una intervista al settimanale DiPiù, senza troppi giri di parole, ha rivelato:

Si, è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare.

Nessuna spiegazione da parte della Lombardo, che non ha voluto svelare i motivi della conclusione della love story con Kikò Nalli, e ha aggiunto:

Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui.

Ambra e Kikò si erano conosciuti durante la sedicesima edizione del Grande Fratello: tra i due c’era evidentemente del tenero, ma dopo l’uscita della professoressa dalla Casa, il loro sentimento non aveva avuto modo di crescere.

Durante la permanenza nel bunker di Cinecittà, Nalli non riusciva a dimenticarla, poi la sorpresa: la Lombardo è rientrata nella Casa per confessargli che non riusciva a non pensare a lui, con un bacio a suggellare il momento. La loro relazione è cresciuta dopo la fine del programma, ma sempre tra critiche e gossip.

Kikò Nalli è stato sposato per oltre dieci anni a Tina Cipollari, da cui ha avuto tre figli. I due nonostante tutto sono rimasti in attimi rapporti: oggi la vamp di Uomini e Donne è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, mentre Kikò, dopo un periodo da single, aveva ritrovato l’amore grazie all’incontro con Ambra.

La Cipollari era stata fra i primi a commentare la nascita della love story fra l’ex e la professoressa durante il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, prima criticando la relazione, poi accettandola e augurando loro il meglio.

Dopo la fine del programma, Ambra e Kikò erano stati spesso ospiti delle trasmissioni di Barbara D’Urso, dove avevano raccontato i dettagli della loro relazione. Si era spesso parlato di una crisi fra i due ex gieffini e dell’intromissione di Gaetano Arena, anche lui concorrente del reality.

Proprio qualche giorno fa Kikò si era sfogato su Instagram, rispondendo a chi gli chiedeva notizie sulla sua storia, affermando di non essere interessato al gossip. Adesso, dopo la dichiarazione di Ambra tocca a lui svelare il motivo della rottura. Cosa sarà successo?