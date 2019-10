Kikò e Ambra divisi da Tina Cipollari: l’indiscrezione

editato in: da

Kikò e Ambra divisi da Tina Cipollari. L’ultimo gossip sulla vamp di Uomini e Donne riguarda proprio il legame con l’ex marito e la nuova compagna che, a quanto pare, non sarebbe idilliaco. L’opinionista di Maria De Filippi e l’hairstylist sono stati legati per oltre dieci anni e hanno tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco.

Un grande amore terminato qualche tempo fa, nonostante ciò fra i due c’è ancora un ottimo rapporto fatto di affetto e sostegno reciproco. A raccontarlo è stato lo stesso Chicco Nalli che nella casa del Grande Fratello ha parlato spesso di Tina, dimostrando quanto la vamp sia ancora presente e importante nella sua vita.

Proprio nella casa di Cinecittà, Kikò ha trovato anche l’amore. L’ex marito della Cipollari infatti si è innamorato di Ambra Lombardo con cui attualmente vive una storia d’amore. La relazione è continuata anche lontano dalle telecamere, fra alti e bassi, commentata dai figli, ma anche da Tina, che sin da subito ha ironizzato sulla nuova love story dell’ex.

Di recente si era parlato di una crisi fra Kikò e Ambra, confermata dalla professoressa che però aveva smentito categoricamente un addio fra i due. Le tensioni ci sono, anche a causa della distanza (lei vive a Milano e lui a Roma), ma loro sembrerebbero pronti a tutto per stare insieme.

Secondo gli ultimi gossip a ostacolare l’unione non ci sarebbero solo gli impegni reciproci, ma anche Tina Cipollari. Nel corso della trasmissione Vite da Copertina, Giovanni Ciacci ha svelato alcuni retroscena sul legame fra l’hairstylist e la professoressa del GF.

“Sembra che l’ex moglie abbia messo troppe volte bocca – ha raccontato -. Mi hanno detto così, fonti…”. Per ora i diretti interessati non hanno smentito né confermato. Di certo Tina ha una personalità molto forte e difficile da contrastare, anche per una ragazza matura come Ambra.

Il rapporto fra lei e Kikò è stato, e rimane, saldissimo per amore dei figli Mattias, Francesco e Gianluca, che sono la priorità per entrambi. Anche Tina, come l’ex, ha trovato di nuovo l’amore dopo il divorzio: da diverso tempo infatti è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.