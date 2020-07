“La tua luce brillerà sempre, mamma”: l’addio di Ella Travolta

Dopo l’annuncio social di John Travolta della morte della moglie Kelly Preston, uccisa a 57 anni da un cancro al seno, un messaggio semplice, diretto, di richiesta di comprensione per il futuro prossimo, che vedrà l’attore lontano dalle scene e dai riflettori per stare accanto ai figli, arriva quello più toccante e commovente della figlia Ella.

La secondogenita di John e Kelly, che ha nove anni si è trovata a dover dire addio ad un fratello (il primogenito Jett, nato nel 1992 e morto nel 2009 per una caduta in casa), a 20 anni è messa nuovamente di fronte ad una dura prova: le morte della mamma, ancora giovane, dopo due anni di battaglia contro un tumore.

Ella, ventenne cresciuta in fretta, ragazza posata, discreta, sempre un passo dietro ai genitori, anche quando ha recitato con il papà e ha calcato i red carpet più importanti, ha postato sul suo account Instagram una foto della mamma Kelly Preston e un messaggio pieno di amore

Non ho mai incontrato nessuno coraggioso, forte, bello e amorevole come te.

Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che avevi un bagliore e una luce che non smetterà mai di brillare e che rendeva immediatamente felice chiunque ti circondava. Grazie per essere sempre lì per me, non importa come.

Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo per sempre. Ti voglio tanto bene mamma