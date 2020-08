Katy Perry e Orlando Bloom genitori di Daisy Dove: la reazione di Miranda Kerr

editato in: da

Orlando Bloom e Katy Perry, la storia d’amore più invidiata di Hollywood

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori e poco dopo è arrivata anche la reazione di Miranda Kerr, ex compagna del divo. Qualche giorno fa infatti la cantante ha dato alla luce Daisy Dove, la prima figlia della coppia. Una gioia immensa per la popstar e l’attore che hanno scelto di condividere su Instagram uno scatto della piccola. Lo scatto, apparso sul profilo dell’Unicef, è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fan di tutto il mondo.

“Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, hanno scritto gli artisti che per l’occasione hanno chiesto di fare delle donazioni in favore dell’Unicef. “Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra – hanno svelato in un comunicato -. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute”.

“Dal COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie – hanno spiegato Bloom e la Perry -. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità”.

Fra i tantissimi auguri arrivati spiccano quelli di Miranda Kerr. La top model ha vissuto con il divo un’intensa storia d’amore, durata dal 2010 al 2013. La coppia ha avuto anche un figlio, Flynn, che oggi ha 9 anni. “Sono davvero felice per voi ragazzi – ha scritto Miranda -. Non vedo l’ora di incontrarla”. Dopo la fine della relazione, la Kerr e Bloom hanno mantenuto ottimi rapporti e sono riusciti a creare una splendida famiglia allargata. Nel 2017 infatti la modella ha sposato l’imprenditore Evan Spiegel, da cui ha avuto altri due figli: Hart e Myles che ora non vedono l’ora di incontrare Daisy Dove.