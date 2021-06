“Katia Ricciarelli al GF Vip”: lei frena

editato in: da

Katia Ricciarelli, la carriera e gli amori della cantante lirica che festeggia 75 anni

L’indiscrezione è stata lanciata da Oggi e sarebbe un altro colpaccio segnato dall’ormai inarrestabile Alfonso Signorini: il ritorno in TV di Katia Ricciarelli è tuttavia stato frenato da lei stessa, interpellata da Adnkronos. Il suo “sì” alla nuova edizione del Grande Fratello Vip sarebbe davvero incredibile, soprattutto alla sua età: 75 anni, e tanta voglia di rimettersi in gioco.

Soprano, ex moglie di Pippo Baudo, donna di polso e carattere, la partecipazione di Katia Ricciarelli nella casa più spiata d’Italia si preannuncerebbe già epica. L’esclusiva del settimanale Oggi è stata già ripresa da tante testate, ma a smorzare i toni e placare gli animi ci ha pensato la stessa Ricciarelli.

“Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando”, non si lascia andare né si sbottona più di tanto. “Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria”. Come non darle torto, dopotutto. Inoltre, la partecipazione al Grande Fratello Vip, vista la scorsa edizione, potrebbe sempre prolungarsi per un bel paio di mesi.

Da un momento di stacco, dunque, potrebbe diventare più insidiosa. “Ho già partecipato al reality La Fattoria, e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”. La cantante lirica è diventata famosissima sul piccolo schermo all’epoca: proprio come Pippo Baudo, non è una persona che le manda a dire e spesso è stata protagonista di sketch memorabili nell’edizione del 2006.

Al momento, la Ricciarelli sta solo valutando. Tra l’altro, nel programma Le Belve, la Ricciarelli si è confessata a cuore aperto su Pippo Baudo e soprattutto sull’assenza di figli. “Cosa mi è mancato di più nella vita? Dovrei dirti: il figlio. Ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene, perché poi i rapporti si rovinano”.

E ha continuato ricordando Pippo: “Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato, ma niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, mi sposto”. Insomma, tra assenze e ricordi, Katia sta vivendo un periodo abbastanza tranquillo della sua vita, prendendosi cura di sé e valutando le proposte lavorative.

Sebbene Oggi l’avesse data quasi per certa, Katia ha preferito mettere un freno: tuttavia, quelle voci su un contratto già fatto e su un compenso stellare si fanno sempre più insistenti. Non ci resterà che attendere un comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni dal Grande Fratello Vip. Di certo, se fosse tra le concorrenti, potremmo attenderci uno show senza eguali.