Katia Follesa ricoverata in ospedale: “Il mio cuore ha bisogno di coccole”

Katia Follesa sorprende tutti, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae in ospedale.

La comica soffre di un problema al cuore e si è dovuta sottoporre ad alcune terapie. Nello scatto Katia sorride, toccandosi il naso, e ringrazia i medici del Gruppo Ospedaliero San Donato che nel corso di due giorni si sono presi cura di lei.

“La vera preoccupazione è il mio naso – ha spiegato l’attrice ai follower -. È che sono a digiuno da due giorni. Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato, un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita!”.

“Attraverso la ricerca ho imparato molte cose – ha aggiunto Katia Follesa – soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole! Grazie alla dottoressa del mio cuore la cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Lorenzo Menicanti, il cardiochirurgo più affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1! Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! – ha concluso -. Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato”.

Nel 2006, Katia Follesa aveva scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita, una patologia che va tenuta sotto controllo e che può causare molti problemi.

“Il mio cuore è malato, l’ho scoperto nel 2006 – aveva svelato al Corriere della Sera -. Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore”.

Dopo aver scoperto la patologia Katia, famosa per il duo formato con Valeria Graci, aveva iniziato una terapia con i betabloccanti: “Dovrò continuarla a vita” aveva svelato, annunciando anche di essere diventata la testimonial di un progetto del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation per migliorare lo stile di vita dei pazienti cardiopatici.