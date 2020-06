Katia Fanelli, da Temptation Island al GF Vip: l’indizio su Instagram

editato in: da

Nelle ultime settimane non si fa che parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip e dei possibili concorrenti che vi prenderanno parte. Tra i tanti nomi, recentemente è spuntato quello di Katia Fanelli. La ricordate? È stata la protagonista indiscussa di un altro reality show, appena un anno fa, e potrebbe tornare ad intrattenerci nella casa più spiata d’Italia.

Katia Fanelli ha preso parte, assieme al suo fidanzato Vittorio Collina, alla scorsa edizione di Temptation Island, andata in onda nell’estate del 2019. La “fotonica” bionda si era distinta per una simpatia travolgente e un incredibile entusiasmo, tanto da essere diventata sin da subito uno dei personaggi di punta della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. La sua avventura sull’isola delle tentazioni non si è conclusa nel migliore dei modi, dal momento che lei e Vittorio si sono lasciati. E da qualche tempo di Katia si erano perse le tracce, ad eccezione delle foto che pubblica su Instagram per tenersi in contatto con i suoi fan.

Proprio dai social arriva un indizio che non è sfuggito all’occhio curioso dei più attenti: è possibile che la Fanelli entri a far parte del cast del GF Vip 5. La prossima edizione del reality show è attesa per settembre 2020, ancora una volta sotto la guida di Alfonso Signorini. Il conduttore ha rivelato di recente, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, di aver già sostenuto tanti provini con personaggi famosi e di avere in programma di passare ora a qualche volto più giovane, seppure meno conosciuto. Il sospetto che Katia sia tra questi si è fatto sentire quando la ragazza ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram.

Un follower le ha infatti consigliato di fare il provino per il GF: visto il suo carattere spumeggiante e la sua verve, potrebbe ben presto diventare tra i volti più amati del reality show di Canale 5. La risposta della Fanelli? Una faccina ammiccante che fa l’occhiolino. In molti hanno visto in questa emoticon la volontà della ragazza di partecipare al Grande Fratello Vip, se non addirittura il fatto di aver già sostenuto il provino. Non ci resta altro da fare che attendere news ufficiali sul cast della trasmissione, per scoprire se davvero Katia sarà la “fotonica” protagonista della prossima edizione.