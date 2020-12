Kate Moss: a 46 anni sulla copertina di British Vogue, 28 anni dopo la prima

editato in: da

I primi 46 anni di Kate Moss, icona di bellezza e trasgressione

Ci sono dei misteri che restano inspiegabili e incomprensibili ai più. Dopo i cerchi nel grano e il triangolo delle Bermuda, un fenomeno ormai da studiare è l’ex ragazza ribelle della moda: Kate Moss

Classe 1974, 46 anni compiuti, una delle super top tra gli anni ’90 e 2000 (insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Carla Bruni e poche altre) nonostante la sua vita dissoluta, fumo, alcol, droga e amori distruttivi, è l’unica del gruppo che continua a macinare copertine e servizi fotografici.

Non è mai stata la più bella, nemmeno la più alta, ha sempre fatto tutto quello che voleva, fregandosene di morale e salute, eppure ancora lavora e quel suo viso così particolare, bellissimo e imperfetto, campeggia su cover e cartelloni pubblicitari, oggi come allora.

A gennaio 2021 Kate sarà la cover di British Vogue, esattamente 28 anni dopo la sua prima: 19 anni contro 46. Eppure è identica ad allora.

Kate è stata immortalata addirittura per due copertine speciali: in una, appare super glamour fasciata in un vestito di chiffon verde senza maniche che avvolge la sua corporatura ancora snella. Nella seconda, indossa un berretto nero sopra le lunghe trecce bionde e mostra gli addominali tonici sotto un top corto nero.

La modella ha debuttato sulla copertina di British Vogue nel 1993, all’età di 19 anni, quando mostrò la sua bellezza anticonvenzionale in un ritratto sorprendente, e da allora apparsa su 43 copertine di Vogue.

E intanto continua a presenziare a party ed eventi mondani, a fumare come una turca, a fare le ore piccole, mentre ormai Cindy, Claudia e Linda fanno soprattutto le mamme e conducono vita ritirata e morigerata. Come possa mantenersi così in forma, è davvero un mistero.

L’unica che riesce a tranquillizzarla è sua figlia Lila Grace, oggi 18enne e modella sulle orme di mamma. In un video speciale registrato per Vogue, Kate ha risposto alle domande di una varietà di star e di sua figlia, che le ha chiesto cosa faccia per rilassarsi dopo una giornata impegnativa.

Chiamando la sua piccola Lila belle, Kate ha risposto: “Mi piace fare un bagno caldo e mettermi a letto per una coccola con te, se sei disponibile”.