Kate Middleton e William s’ispirano a Diana e si preparano a tornare in pubblico

Kate Middleton, 9 anni a Corte

Kate Middleton e William si ispirano a Lady Diana per il loro ritorno in pubblico. La coppia reale è pronta a prendere parte a nuovi impegni dopo il lungo lockdown che ha interessato tutta la Gran Bretagna. Ora che l’esistenza sta tornando, molto lentamente, alla normalità, i duchi di Cambridge avranno un ruolo chiave per sostenere la monarchia e risollevare il morale dei sudditi.

Secondo Nigel Cawthorne, esperto di affari reali, William e Kate starebbero progettando di tornare in pubblico molto presto per rassicurare la popolazione. La coppia starebbe già programmando i prossimi impegni e sarebbe intenzionata a seguire l’impegno di Diana. Durante l’epidemia di AIDS, come ricorda il Daily Mail, il comportamento della moglie di Carlo fu infatti fondamentale. La principessa, in un’epoca di incertezza e paura, dimostrò come stringere le mani non fosse pericoloso per contrarre la malattia, distruggendo una fake news che circolava all’epoca

“Penso che i suoi figli cercheranno di fare lo stesso – ha spiegato l’esperto – e mostreranno come la vita può riprendere la normalità, attenendosi alle regole di sicurezza sulla trasmissione in seguito alle ultime indicazioni: lavarsi spesso le mani, indossare una maschera, in particolare quando si tossisce e starnutisce o quando si esercita o cantare o mescolarsi in un grande gruppo”.

William e Kate quando torneranno in pubblico? Difficile dirlo. Di certo i Cambridge saranno i primi a riprendere in mano l’agenda reale, fra visite, viaggi e incontri. Mentre è probabile che la Regina Elisabetta rimarrà in isolamento, così come Carlo, ancora per diversi mesi. Niente da fare anche per Meghan Markle e Harry, che non sembrano intenzionati a tornare in Inghilterra, almeno per ora. La coppia si sta costruendo una nuova esistenza negli Stati Uniti, a Los Angeles, e non è disposta a tornare indietro dopo l’ormai famosa Megxit. Reduce dallo scontro con Tatler per la cover in cui si parlava di una Catherine “troppo magra e arricchita”, Kate ora sembra decisa ad andare avanti per la sua strada, forte dell’appoggio di The Queen e a debita distanza da Meghan, con cui i rapporti non si sono mai risanati.