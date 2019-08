Kate, è tutto pronto per la sua incoronazione

editato in: da

Quanto tempo ci vorrà per vedere sul trono il principe William e sua moglie Kate Middleton non è dato sapersi, ma, a quanto pare, è già tutto pronto per la loro incoronazione.

Prima di questo momento, ovviamente, si dovrà affrontare l’abdicazione della Regina Elisabetta o i suoi funerali. Come è facile immaginare, questi sono già stati organizzati nei minimi dettagli e prevedono una celebrazione in mondo visione. Ma cosa succederà dopo? Chi prenderà il posto dell’amata regina? Carlo o William?

Seguendo le regole, toccherà al settantenne Carlo, affiancato da Camilla, diventare re. Sembra, però, che a Buckingham Palace abbiano pensato ad ogni evenienza, con la supervisione della Regina Elisabetta. Tra le diverse probabilità,una delle più attendibili è quella dell’incoronazione di William con Kate Middleton come regina consorte. Un’ipotesi che si realizzerà prima del previsto qualora Carlo decidesse di abdicare e di rinunciare alla corona.

L’incoronazione della regina consorte avverrà in un secondo momento rispetto a quella del re. Un evento che, nelle passate occasioni, è sempre stato meno interessante rispetto alla celebrazione del nuovo sovrano. Questa volta, però, qualcosa sembra essere cambiato tanto da spingere la casa reale a modificare il protocollo. L’incoronazione di Kate avverrà, come di consuetudine, dopo quella di suo marito William, nell’Abbazia di Westminster. Dato l’amore che il popolo prova nei confronti della Duchessa di Cambridge,per darle maggiore risalto, la cerimonia verrà resa più lunga rispetto a quella tradizionale.

Lo staff predisposto, inoltre, è pronto a fornire immagini e video anche ai social, sempre molto interessati alle vicende che riguardano Kate Middleton. La famiglia reale, in collaborazione con gli esperti che lavorano a corte, sta organizzando un evento internazionale anche per la futura regina. Lei, non abbiamo dubbi, sarà bellissima quando indosserà, come da tradizione, la corona della Regina Madre. Un gioiello prezioso, formato da 2800 diamanti, che le verrà posto sul capo sotto il sacro baldacchino portato all’interno della chiesa da persone scelte da lei stessa.

Ma non è finita qui. Dopo la cerimonia re e regina affronteranno insieme un corteo, dove potranno salutare il loro popolo. Il tragitto sarà molto più lungo rispetto a quello che tradizionalmente è stato fatto finora e verrà ripreso da un gran numero di telecamere. Kate e William, quindi, saranno visibili, almeno virtualmente, per il mondo intero.

Probabilmente, prima di vedere tutto questo, ci vorrà ancora del tempo. Molti, però, iniziano a farsi una domanda: che ruolo avranno Harry e Meghan?