Kate Middleton triste per le rivelazioni nel libro di Meghan Markle e Harry

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

Il libro scritto da Meghan Markle è Harry non è ancora uscito, ma sta già causando grandi difficoltà alla Royal Family. In particolare a Kate Middleton che, secondo i tabloid inglesi sarebbe “triste e sconsolata”. Dopo l’addio dei Sussex alla Corona molte cose sono cambiate, in particolare gli equilibri all’interno della famiglia. I Cambridge hanno iniziato ad assumersi molte più responsabilità e si sono allontanati ulteriormente da Harry e Meghan.

Mentre Kate e William continuano a seguire gli impegni dettati dall’agenda reale, la Markle e il secondogenito di Diana si stanno costruendo una nuova vita negli Stati Uniti. Decisi a raggiungere l’indipendenza economica e a difendere la loro scelta di lasciare Londra, sono pronti a pubblicare un libro che sta facendo molto discutere. Si tratta di Finding Freedom, biografia scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, che hanno raccontato la Megxit dal punto di vista dei Sussex.

I primi estratti del libro, pubblicati dal Times, hanno fatto tremare la famiglia reale e preoccupano molto Kate Middleton. Le due cognate infatti non hanno mai avuto un buon rapporto e i contrasti sarebbero iniziati dai preparativi per il matrimonio di Meghan e Harry, quando l’ex star di Suits, si vocifera, fece piangere Catherine. La biografia racconterà dettagli inediti della vita della coppia a corte e il loro tentativo di trovare la felicità lontano dai palazzi del potere.

“Per questa famiglia ho rinunciato alla mia vita – avrebbe detto Meghan a un’amica, fra le lacrime -. Ero disposta a fare di tutto, invece eccoci qui. È molto triste”. Harry invece avrebbe confessato di essersi sentito sempre di troppo fra William e Kate Middleton e di essere molto triste per aver perso le sue cariche militari, ottenute sul campo, prestando servizio in numerose zone di guerra. “L’impegno con i veterani — si legge nel — è una parte importante della sua vita”. Le rivelazioni contenute nella biografia starebbero preoccupando non solo la Regina, ma soprattutto Kate, in ansia per l’impatto che il libro potrà avere sulla famiglia reale, già provata da attriti interni e divisioni. In occasione del compleanno di Meghan, sia la Regina che i Cambridge hanno tentato di sotterrare l’ascia di guerra, ma, a quanto pare, gli auguri su Instagram non sono bastati a cancellare il passato.