Kate Middleton trema, la profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta

Il 2020 segnerà la fine del regno della Regina Elisabetta? Da diverse ore i fan della famiglia reale continuano a parlare di una profezia di Nostradamus che riguarda proprio la Royal Family. Da anni le previsioni dello studioso vengono analizzate e c’è chi è convinta che sia riuscito a prevedere, con molti secoli d’anticipo diversi eventi che hanno segnato la storia del mondo, dall’attentato alle Torri Gemelle all’ascesa del regime nazista.

Per il prossimo anno il chiaroveggente avrebbe predetto qualcosa di molto particolare: la morte del sovrano britannico e l’arrivo di un nuovo re che porterà grandi cambiamenti. La Sovrana ha 93 anni e, nonostante l’età, gode di buona salute, così come il suo consorte, il Principe Filippo che di recente è stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero in via precauzionale.

La previsione di Nostradamus ha messo in allerta i royal watchers che aspettano di scoprire cosa accadrà. Che sia vera o no una cosa è certa: la famiglia reale sta vivendo un periodo difficile. Meghan Markle ed Harry sono fuggiti in Canada con Archie, disertando il Natale a Sandringham e infrangendo la tradizione. Fra Kate Middleton e William invece la crisi sembra più forte che mai. La sfilata prima dell’ingresso nella chiesa di St Mary Magdalene con George e Charlotte, non è riuscita a spegnere i gossip.

Impossibile non notare il volto teso di Catherine, intenta a tenere per mano la figlia, e lo sguardo stanco di William, che non ha giocato come sempre con il piccolo George. La situazione, secondo gli esperti, sarebbe piuttosto difficile. Ad aggravarla la scelta della Regina di puntare tutto su Kate e William, considerati la coppia giusta per sostituirla sul trono.

Non a caso nel suo discorso di fine anno la Sovrana aveva eliminato ogni traccia di Meghan Markle e Harry, mostrando in primo piano sulla sua scrivania la Christmas Card con i duchi di Cambridge.