Kate Middleton, il regalo dolcissimo per il compleanno di William

Kate Middleton dimostra ancora una volta di sapere perfettamente cosa conta nella vita vera: molto lontana dall’idea di principessa capricciosa.

La Duchessa di Cambridge ha immaginato un modo originale e dolcissimo per festeggiare insieme ai suoi tre bambini il trentasettesimo compleanno di William. Secondo le fonti più vicine alla famiglia reale, il dono che Kate e i suoi bambini hanno realizzato per il futuro Re d’Inghilterra non costa molto, ma ha un enorme valore.

Si tratta, infatti, di un grande album che raccoglie fotografie e disegni che testimoniano e raccontano gli eventi ufficiali e familiari a cui William, sua moglie e i suoi figli hanno preso parte nell’arco dell’ultimo anno.

Se Kate ha avuto la responsabilità di scegliere e stampare gli scatti, i bambini sono stati incaricati di realizzare disegni e messaggi per il papà. Il tutto è stato organizzato in ordine cronologico, per raccontare la storia privata della famiglia di William,e che i giornali conoscono pochissimo e quella che, in realtà, conta davvero per la felicità di un uomo.

In questi giorni, alcune voci di corridoio, avrebbero infastidito Kate su una presunta liaison del marito con Rose Hanbury, giovanissima moglie di un nobile che possiede una tenuta molto vicina a quella in cui vivono William e sua moglie. Le voci sarebbero nate nel momento in cui Rose è arrivata, a un’evento, senza la fede nuziale.

Probabilmente, il bellissimo gesto di Kate che, come puntualizza la stampa britannica, ha richiesto un lungo impegno e un grosso sforzo organizzativo da parte della Duchessa e dei principini, è la prova che ricorda a William e non solo, la bellezza e l’importanza della vita familiare.

Secondo le indiscrezioni, Kate sarebbe riuscita a nascondere il dono fino all’ultimo momento, chiedendo a suo fratello di tenere l’album in casa propria, durante l’intera realizzazione del regalo, perché William non lo scoprisse rovinando la sorpresa.

Si tratta di un gesto estremamente simbolico, che arriva in un momento delicato per la Royal Family: proprio il giorno prima del compleanno di William (lo scorso 21 Giugno), Harry e Meghan hanno annunciato pubblicamente di lasciare la fondazione benefica dei Duchi di Cambridge, per fondarne una che facesse capo alla corte di Harry. Kate sembra essere riuscita a far tornare in primo piano la serenità e l’unità della famiglia del secondo erede al trono d’Inghilterra, uno dei compiti principali della futura principessa consorte.