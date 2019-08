Kate Middleton rompe il protocollo e indossa i pantaloncini (stregando tutti)

editato in: da

Kate Middleton rompe il protocollo e indossa i pantaloncini stregando il pubblico.

Archiviate le discusse vacanze sull’isola di Mustique, ai Caraibi, la duchessa di Cambridge è tornata agli impegni regali. Lei e William hanno interrotto prima le ferie per prendere parte ad una regata di beneficenza dove, ancora una volta, Kate ha conquistato tutti.

La King’s Cup era prevista per il 9 agosto, ma le previsioni meteo sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori ad anticipare l’evento. Kate e William non si sono lasciati abbattere e, più sorridenti che mai, hanno gareggiato su due barche diverse, mettendosi in gioco.

Che la duchessa di Cambridge sia una sportiva è ormai cosa nota. Kate infatti è cresciuta all’aria aperta nella tenuta dei suoi genitori, al college praticava canottaggio e ancora oggi ogni occasione è buona per fare un po’ di sport. La appassiona il tennis, ma anche la pallavolo e le gare in barca, come abbiamo scoperto durante l’ultima apparizione pubblica.

Sin dal suo arrivo a Cowes la duchessa di Cambridge è apparsa raggiante. Pantaloni L.K. Bennett, Superga e maglioncino a righe by Sandro: Kate non ha mai smesso di sorridere, con i capelli al vento e un’espressione felice. Poco dopo si è cambiata per salire sulla barca ed è allora che ha lasciato tutti senza fiato.

Per la prima volta infatti abbiamo visto Kate Middleton in pantaloncini. Gli shorts, come è facile intuire, non sono previsti dall’etichetta della Royal Family, ma questa volta la Regina Elisabetta ha fatto un’eccezione consentendo alla nuora di indossarli.

Il risultato? Tutti hanno ammirato le gambe toniche e abbronzate della moglie di William. 37 anni e tre gravidanze: Kate è ancora in perfetta forma grazie ad una dieta specifica e a tanto sport. Secondo fonti di Palazzo la duchessa pratica il pilates per scolpire il suo corpo, ma, come ha svelato più volte, anche correre dietro ai tre figli rappresenta un ottimo allenamento.

Anche durante la King’s Cup infatti i figli della coppia hanno dato spettacolo. George ha indossato un cappello divertente, mostrando il suo dolcissimo sorriso sdentato, mentre Charlotte ha fatto la linguaccia al pubblico.