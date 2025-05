Kate Middleton, splendore in viola per il VE Day: rubini, pieghe e ritorno tra i reali

Kate Middleton torna a brillare in occasione del VE Day: un coat-dress viola firmato Emilia Wickstead, rubini e pieghe perfette per un ritorno regale

C’era qualcosa di familiare e rassicurante nel vedere Kate Middleton di nuovo al fianco della Royal Family. In occasione dell’80esimo anniversario del VE Day, la Principessa del Galles ha segnato un ritorno tanto atteso quanto elegante, catalizzando l’attenzione con un look che profuma di regalità, affetto e resilienza. Dopo mesi di assenza dai riflettori per la cura che ha seguito con discrezione e forza, Kate è tornata nel suo elemento: tra i reali, tra la gente, tra le pieghe di un abito viola che dice molto più di mille parole.

Kate Middleton, il look al VE Day

Kate Middleton ha scelto di sfilare per l’occasione in un ensemble già visto, e proprio per questo profondamente significativo. Il look, firmato Emilia Wickstead, è un coat-dress color viola intenso – quasi un burgundy, direbbero gli esperti di colore – dal taglio sartoriale impeccabile, con una gonna a pieghe che ondeggia ad ogni passo e una cintura tono su tono a segnare il punto vita.

L’abito era già stato indossato nel 2022 per accogliere il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ma il suo ritorno oggi, nel giorno in cui si commemorano i valori della pace e dell’unità, è tutto fuorché una semplice scelta di stile.

Accanto all’abito, una raffinata headpiece dello stesso colore, firmata Sean Barrett, con un fiocco bon ton sul retro, ha incorniciato il volto sorridente della Principessa. Il copricapo è uno di quei dettagli che Kate Middleton maneggia con disinvoltura e maestria: un richiamo all’etichetta più rigorosa, ma rivisitato con quel tocco personale che solo lei riesce a infondere.

Ad arricchire il look, i gioielli. Kate ha scelto di indossare orecchini pendenti con rubini incastonati, che richiamano perfettamente la tonalità dell’abito e aggiungono una nota calda, profonda, perfettamente in palette. Non sono mancate le spille simboliche: appuntata sulla giacca, la broche dorata della Royal Navy Fleet Air Arm, un emblema della Marina britannica con ali dell’Aeronautica e ancora navale, a simboleggiare quell’unità militare tanto celebrata durante il VE Day. Un omaggio silenzioso ma potente, come solo i veri simboli sanno essere.

Pieghe, toni e capelli da icona: l’estetica di Kate

Il look scelto da Kate Middleton per il VE Day è tutto tranne che casuale. Le pieghe, che si confermano una delle tendenze dominanti di questa stagione estiva, non sono solo una scelta moda: parlano di movimento, leggerezza, trasformazione. E proprio come le pieghe di un tessuto, anche il percorso recente di Kate si svela poco a poco, con grazia. Dopo aver celebrato da poco il quattordicesimo anniversario di matrimonio con il Principe William, la Principessa si è mostrata in pubblico con un’energia nuova, accompagnata da una rinnovata luminosità.

A completare l’insieme, i capelli: onde morbide e voluminose, un biondo “bronde” più chiaro del solito che sa già di estate, curato nei minimi dettagli. Un’ulteriore evoluzione del suo iconico “Hollywood wave”, come ha spiegato l’hairstylist Tom Pike, che ha sottolineato la tecnica impeccabile con cui Kate ha rinnovato un grande classico: partendo da una piega liscia, ha utilizzato un ferro a cilindro largo e sezioni più spesse per ottenere quell’effetto “onda reale” che incanta senza strafare.

“È bellissimo”, ha dichiarato il parrucchiere, sottolineando come il look abbia guadagnato in tridimensionalità grazie alla riga posteriore e al gioco di volumi sul davanti.